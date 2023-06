Quem é Prigozhin? Chefe do grupo mercenário Wagner lutando contra Putin na Rússia

Tchefe da empreiteira militar privada, Wagner, convocou na sexta-feira uma rebelião armada com o objetivo de derrubar o ministro da Defesa da Rússia. Os serviços de segurança russos reagiram imediatamente abrindo uma investigação criminal contra Yevgeny Prigozhin.

Ele já criticou a liderança militar do país por falhas na guerra na Ucrânia e é conhecido por sua longa rivalidade com o Ministério da Defesa.

Uma olhada no papel de Prigozhin e Wagner, de 62 anos, na guerra:

O QUE PRIGOZHIN DISSE?

Prigozhin postou uma série de vídeos raivosos e gravações de áudio nas quais acusava o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de ordenar um ataque com foguetes na sexta-feira aos campos de Wagner na Ucrânia, onde suas tropas estão lutando em nome da Rússia.

Prigozhin disse que suas tropas agora puniriam Shoigu em uma rebelião armada e instou o exército a não oferecer resistência.

“Este não é um golpe militar, mas uma marcha pela justiça”, declarou Prigozhin.

O Ministério da Defesa negou a realização do ataque com foguete.

O Comitê Nacional Antiterrorismo, que faz parte dos Serviços Federais de Segurança, ou FSB, disse que ele seria investigado sob a acusação de convocar uma rebelião armada.

O FSB pediu aos soldados contratados de Wagner que prendessem Prigozhin e se recusassem a seguir suas “ordens criminosas e traiçoeiras”. Ele chamou suas declarações de “uma facada nas costas das tropas russas” e disse que elas fomentavam um conflito armado na Rússia.

A tropa de choque e a Guarda Nacional foram mobilizadas para reforçar a segurança nas principais instalações de Moscou, incluindo agências governamentais e infraestrutura de transporte, informou a Tass.

QUAL É A HISTÓRIA DE PRIGOZHIN?

Prigozhin foi condenado por roubo e agressão em 1981 e sentenciado a 12 anos de prisão. Após sua libertação, ele abriu um restaurante em São Petersburgo na década de 1990. Foi nessa função que ele conheceu o atual presidente Vladimir Putin, então vice-prefeito da cidade.

Prigozhin usou essa conexão para desenvolver um negócio de catering e ganhou contratos lucrativos com o governo russo que lhe renderam o apelido de “chef de Putin”. Mais tarde, ele se expandiu para outras áreas, incluindo a mídia e uma infame “fábrica de trolls” da Internet que o levou a ser indiciado nos Estados Unidos por intromissão nas eleições presidenciais de 2016.

Em janeiro, Prigozhin reconheceu ter fundado, liderado e financiado a obscura empresa Wagner.

ONDE A WAGNER ATUA?

Wagner foi visto pela primeira vez em ação no leste da Ucrânia logo após o início de um conflito separatista em abril de 2014, nas semanas seguintes à anexação russa da península ucraniana da Criméia.

Embora apoie a insurgência separatista em Donbass, o coração industrial do leste da Ucrânia, a Rússia negou o envio de suas próprias armas e tropas para lá, apesar de amplas evidências em contrário. O envolvimento de empreiteiros privados na luta permitiu a Moscou manter um certo grau de negação.

A companhia de Prigozhin se chamava Wagner devido ao apelido de seu primeiro comandante, Dmitry Utkin, um tenente-coronel aposentado das forças especiais do exército russo. Logo estabeleceu uma reputação de brutalidade e crueldade.

O pessoal de Wagner também foi enviado para a Síria, onde a Rússia apoiou o governo do presidente Bashar Assad em uma guerra civil. Na Líbia, eles lutaram ao lado das forças do comandante Khalifa Hifter. O grupo também operou na República Centro-Africana e no Mali.

Prigozhin teria usado a implantação de Wagner na Síria e em países africanos para garantir contratos lucrativos de mineração. A subsecretária de Estado dos EUA, Victoria Nuland, disse em janeiro que a empresa estava usando seu acesso a ouro e outros recursos na África para financiar operações na Ucrânia.

Alguns meios de comunicação russos alegaram que Wagner estava envolvido nos assassinatos de 2018 de três jornalistas russos na República Centro-Africana que estavam investigando as atividades do grupo. Os assassinatos permanecem sem solução.

QUAL É A REPUTAÇÃO DE WAGNER?

Países ocidentais e especialistas da ONU acusaram os mercenários de Wagner de abusos dos direitos humanos em toda a África, inclusive na República Centro-Africana, Líbia e Mali.

Em 2021, a União Europeia acusou o grupo de “graves abusos dos direitos humanos, incluindo tortura e execuções e assassinatos extrajudiciais, sumários ou arbitrários” e de realizar “atividades desestabilizadoras” na República Centro-Africana, Líbia, Síria e Ucrânia.

Surgiu um vídeo com a intenção de mostrar algumas das atividades que contribuíram para a temível reputação de Wagner.

Um vídeo online de 2017 mostrou um grupo de pessoas armadas, supostamente empreiteiros de Wagner, torturando um sírio e espancando-o até a morte com uma marreta antes de mutilar e queimar seu corpo. As autoridades russas ignoraram os pedidos da mídia e de ativistas de direitos humanos para investigar.

Em 2022, outro vídeo mostrou um ex-empreiteiro da Wagner espancado até a morte com uma marreta depois que ele supostamente fugiu para o lado ucraniano e foi repatriado. Apesar da indignação pública e das demandas por uma investigação, o Kremlin fez vista grossa.

QUAL É O PAPEL DE WAGNER NA UCRÂNIA?

Wagner assumiu um papel cada vez mais visível na guerra, à medida que as tropas regulares russas sofriam forte desgaste e perdiam território em reveses humilhantes.

Prigozhin visitou as prisões russas para recrutar combatentes, prometendo perdão se eles sobrevivessem a uma missão de meio ano na linha de frente com Wagner.

Na entrevista em maio, ele disse que recrutou 50.000 condenados, cerca de 10.000 dos quais foram mortos em Bakhmut; um número semelhante de seus próprios lutadores morreram lá.

Ele disse ter 50.000 homens à sua disposição “nos melhores momentos”, com cerca de 35.000 na linha de frente o tempo todo. Ele não disse se esses números incluíam condenados.

Os EUA estimaram que Wagner tinha cerca de 50.000 combatentes na Ucrânia, incluindo 10.000 contratados e 40.000 condenados. Uma autoridade dos EUA disse que quase metade dos 20.000 soldados russos mortos na Ucrânia desde dezembro eram tropas de Wagner em Bakhmut.

Os EUA avaliam que Wagner está gastando cerca de US$ 100 milhões por mês na luta. Em dezembro, Washington acusou a Coreia do Norte de fornecer armas, incluindo foguetes e mísseis, à empresa russa, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Tanto Wagner quanto a Coreia do Norte negaram os relatórios.

COMO PRIGOZHIN CRITICOU AS FORÇAS ARMADAS DA RÚSSIA?

Se a acusação dos EUA for verdadeira, o alcance de Wagner por armas norte-coreanas pode refletir sua longa disputa com a liderança militar russa, que data da criação da empresa.

Prigozhin reivindicou todo o crédito em janeiro pela captura da cidade de mineração de sal de Soledar, na Ucrânia, na região de Donetsk, e acusou o Ministério da Defesa da Rússia de tentar roubar a glória de Wagner. Ele reclamou repetidamente que os militares russos falharam em fornecer a Wagner munição suficiente para capturar Bakhmut e ameaçaram retirar seus homens.

Tropas supostamente contratadas por Wagner na Ucrânia gravaram um vídeo no qual despejavam xingamentos e acusações sobre o chefe do Estado-Maior do exército russo, general Valery Gerasimov, por não fornecer munição.

Prigozhin também destacou Shoigu por críticas contundentes ao acusar os líderes militares russos de incompetência. Suas queixas frequentes não têm precedentes no sistema político rigidamente controlado da Rússia, no qual apenas Putin poderia fazer tais críticas.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse no mês passado que as críticas de Prigozhin à guerra “podem ser uma espécie de maneira mórbida dele… reivindicar crédito por tudo o que conseguiram em Bakhmut, mas também tentando embaraçar publicamente o Ministério da Defesa, dizendo que o custo foi pago com sangue e tesouro por Wagner, e não pelos militares russos.”

Outrora uma figura sombria, Prigozhin tem cada vez mais elevado seu perfil público, gabando-se quase diariamente das supostas vitórias de Wagner, zombando sardonicamente de seus inimigos e reclamando do alto escalão militar.

Questionado recentemente sobre uma comparação na mídia dele com Grigory Rasputin, um místico que ganhou influência fatal sobre o último czar da Rússia ao afirmar ter o poder de curar a hemofilia de seu filho, Prigozhin retrucou: “Eu não paro sangue, mas derramo sangue de os inimigos de nossa Pátria”.