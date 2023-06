Quem é Sara Arfaoui, parceira de Ilkay Gundogan e o que ela faz?

Ilkay Gundogan já é um Barcelona jogador. O ex-Cidade de Manchester meio-campista é a primeira contratação do clube neste verão. O seu contrato vai até 2025, embora com opção para mais um, e a sua cláusula de rescisão ascende a 400 milhões de euros.

Uma decisão que ele tomou com uma das pessoas mais importantes de sua vida, sua esposa Sara Arfaoui. A modelo e influenciadora foi um dos pilares fundamentais para o jogador chegar ao Camp Nou neste ano.

Os dois se conheceram durante o último Campeonato Europeu graças a amigos em comum. Pouco depois, eles confirmaram que haviam se casado em um casamento romântico em Copenhague. No ano passado, em 2022, o casal se casou e teve o primeiro filho há poucos meses.

Em março, o jogador de futebol tornou público que havia se tornado pai. “Nosso amor está aqui”, escreveu ele na época, acompanhado de algumas fotos de sua experiência mais importante.

Assim, agora pretendem desfrutar de uma vida tranquila e descontraída em Barcelona, ​​o que lhes dará alguma estabilidade tendo em conta que o contrato será para os próximos anos. Além disso, o futebolista chega como uma das ‘craques’ do plantel.

O que Sara Arfaoui, esposa de Gundogan, faz da vida?

Sara Arfaoui tem 27 anos e é italiana de raízes argelinas. Ela é conhecida por seu trabalho como apresentadora de TV na RAI Italia e também por seu trabalho como influenciadora. Ela tem mais de 650 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha parte do seu dia a dia com Gundogan. Embora ela tenha chegado à fama graças à sua modelagem.

Ela também é presença assídua nas passarelas mais importantes e gosta de dar dicas de moda e beleza. Tudo isso com base em sua própria experiência, que ela acumulou ao longo dos anos em frente às telas.