quem pode se inscrever para as 40 vagas do concurso?

Conhecer os requisitos do edital CRF TO (Conselho Regional de Farmácia do Estado de Tocantins) é um mecanismo eficaz e importante antes de se inscrever.

Antes de mais nada, é fundamental entender que é uma ampla oportunidade já que as vagas são para nível médio e superior.

Vale lembrar também que os interessados poderão se inscrever por meio do portal da banca, Iades, entre os dias 20 de junho até as 22h do dia 07 de agosto de 2023. O valor da taxa de inscrição será de R$ 81,00 para os empregos de nível superior; e de R$ 72,00 para o emprego que pede nível médio.

Requisitos e vagas edital CRF TO

São 40 vagas para os seguintes cargos:

Analista de T.I. (1+5 Cr) – Exige curso de nível superior em qualquer área de atuação da tecnologia da informação (bacharel, licenciatura ou tecnólogo);

advogado (1+5 Cr) – exige curso de graduação Bacharelado em direito, registro na OAB e três anos de experiência na área, após o registro na OAB;

Contador (1+5 Cr) – Exige curso de graduação bacharelado em ciências contábeis e registro no órgão competente;

Assistente Administrativo (4+18 Cr) – Exige conclusão de curso de ensino médio.

Os salários dos aprovados do concurso CRF TO estarão entre R$ 1.901,12 a R$ 3.604,30. Além disso, os servidores terão direito a benefícios: auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 mensal, plano de saúde e vale-transporte

Como serão as provas do edital CRF TO?

A fase objetiva será liberada no dia 01 de outubro na cidade de Palmas, em local e horários a serem informado por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico do concurso no dia na data provável de 18 de setembro. Além disso, o concurso vai contar com demais etapas:

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior;

Prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório para todos os empregos de nível superior.



No edital CRF TO, a fase objetiva terá o quantitativo de questões diferentes, a depender do cargo. Veja:

Assistente Administrativo

10 questões de língua portuguesa, valendo 10 pontos;

05 questões de raciocínio lógico e matemático, valendo 05 pontos;

05 questões de legislação aplicada ao CRFTO, valendo 05 pontos;

30 questões de conhecimentos específicos, valendo 60 pontos;

Contador e Analista de T.I.

10 questões de língua portuguesa, valendo 10 pontos;

10 questões de raciocínio lógico e matemático, valendo 10 pontos;

10 questões de legislação aplicada ao CRFTO, valendo 10 pontos;

30 questões de conhecimentos específicos, valendo 60 pontos;

Advogado

18 questões de língua portuguesa, valendo 18 pontos;

12 questões de legislação aplicada ao CRFTO, valendo 12 pontos;

30 questões de conhecimentos específicos, valendo 60 pontos;

Segundo o edital, os gabaritos preliminares estão marcados para saírem no dia 02 de outubro. Já o resultado deve sair no dia 20 de outubro.

Quando foi o último edital CRF TO?

O último concurso aconteceu em 2018 e ofertou 12 vagas de níveis médio e superior de escolaridade, distribuídas entre imediatas e cadastro de reserva, sendo:

Assistente Administrativo – nível médio: 01+ 05 CR;

Analista – nível superior: 01 + 05 CR.

Assim como no novo edital, o IADES também foi banca organizadora escolhida. Os candidatos, por sua vez, foram avaliados mediante fase objetiva.

Outros concursos no Tocantins

O concurso PM TO ( Polícia Militar do Tocantins) deve sair em breve levando em conta todas as recomendações anunciadas pelo Ministério Público do Estado.

Segundo o órgão, a corporação deve anunciar um novo concurso em até três meses. Além da realização de um novo edital, o MP ainda estabeleceu o quantitativo de vagas.

Ao todo, o novo certame deverá ofertar 1.575 vagas com o principal intuito de zerar o déficit de servidores, segundo ordem do MP.

É importante deixar claro que outro pedido do Ministério Público é para que haja a convocação de todos os 128 aprovados que são remanescentes do último concurso, de 2020. Para isso, o prazo dado foi de 45 dias úteis.

Os esclarecimentos foram divulgados na terça-feira, 16 de maio, por meio do Diário Oficial.

Autorização de um novo concurso PM TO

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou o aval para o novo edital. As informações foram de janeiro deste ano. De acordo com Barbosa, o novo edital será para soldados e oficiais e contará com 650 vagas. Entretanto, este quantitativo é bem abaixo do que recomendado pelo Ministério Público.

O quantitativo de vagas será da seguinte forma:

600 para o curso de formação de praças, ou seja, para soldados; e

50 para o curso de formação de oficiais.