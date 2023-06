quem pode ter redução de valor em junho

O Governo Federal está concluindo nesta sexta-feira (23) a primeira semana de pagamentos do Bolsa Família neste mês de junho. Embora o Ministério do Desenvolvimento Social comemore o aumento na média de liberações, o fato é que nas redes sociais vários cidadãos estão fazendo reclamações sobre a queda no valor das liberações.

Segundo relatos destes beneficiários, os valores dos pagamentos do benefício estão sendo reduzidos neste mês de junho. Em alguns casos, as reduções podem chegar a 50%, ou seja, os usuários estariam recebendo apenas a metade daquilo que eles estavam recebendo nos últimos meses. Mas qual é o motivo da queda?

Em junho, dois grupos de pessoas que fazem parte do Bolsa Família estão registrando reduções nos valores do programa. Abaixo, você pode conferir os prováveis motivos para esta queda.

A renda per capita

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a razão mais comum para as reduções dos valores está no aumento da renda per capita. A partir deste mês de junho se iniciou o processo de conexão dos dados do Cadúnico com as informações do CNIS, que reúne as rendas dos beneficiários do programa.

Ao juntar estas informações, o Governo Federal estaria descobrindo que várias pessoas teriam na verdade uma renda per capita maior do que a registrada inicialmente. Quando isso ocorre, o cidadão corre o risco de ter o Bolsa Família reduzido ou mesmo cancelado pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

quando a renda é elevada para um valor menor do que R$ 218

Quando a renda per capita da sua família sobe, mas fica abaixo dos R$ 218, nada ocorre. Neste caso, não há nenhum impedimento para que o cidadão siga recebendo o Bolsa Família normalmente. O valor não é reduzido, e a família segue dentro do sistema de recebimento.

quando a renda é elevada para algo entre R$ 219 e R$ 660

Quando a renda per capita de uma família é elevada para algo entre R$ 219 e R$ 660, o cenário muda um pouco. Neste caso, o cidadão entra em uma espécie de Regra de Proteção. Ele vai seguir recebendo o valor do Bolsa Família de forma reduzida por mais dois anos. Caso a renda volte a cair, ele volta a receber o patamar natural.



quando a renda é elevada para mais de R$ 660

Quando a renda per capita da família sobe para algo além de meio salário mínimo, o cidadão é automaticamente retirado do programa social. Neste caso, o Governo Federal passa a considerar que o cidadão não precisa mais receber o dinheiro do Bolsa Família, e precisa ceder a vaga para um outro usuário que esteja passando por mais necessidades.

Para saber se a sua renda foi mesmo elevada ou não, basta fazer o seguinte procedimento:

Acesse o site oficial ou aplicativo do Cadastro Único;

Clique em Consulta Completa;

Faça o login pelo Gov.BR;

No menu principal, acesse Consulta de Renda CNIS.

O consignado do Bolsa Família

Se a sua renda não foi alterada e ainda assim o seu Bolsa Família foi reduzido neste mês de junho, a situação pode ter sido provocada por outra razão: os descontos do consignado do Auxílio Brasil. Quem fez a solicitação deste saldo no ano passado, ainda pode ter abatimentos nos valores em 2023.

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou que não está mais oferecendo o consignado para usuários do Bolsa Família. De qualquer forma, as pessoas que solicitaram o dinheiro no ano passado ainda precisam seguir cumprindo os abatimentos até quitarem a dívida por completo.

Se você não teve a renda alterada e nem solicitou o consignado do Auxílio Brasil e mesmo assim teve o Bolsa Família reduzido, a dica é entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social para entender o que aconteceu e saber como resolver a situação.