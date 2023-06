Quincy Jones sofre emergência médica e é levado ao hospital

Um representante do lendário produtor musical disse ao TMZ … Quincy teve uma reação ruim a alguns alimentos que comeu e, com muita cautela, ligou para o 911 para obter ajuda.

Os paramédicos chegaram à casa de Quincy em Los Angeles no sábado à tarde e o transportaram para a sala de emergência para fazer o check-out.

Quincy logo foi liberado pelos médicos e liberado do hospital … seu representante observou que Quincy nunca perdeu a consciência e estava de “muito bom humor” no final.

Foi um momento assustador para os entes queridos do 28 vezes vencedor do Grammy, mas, no final, uma boa notícia.