Ranking peso a peso do MMA: Sem Amanda Nunes, quem é a melhor lutadora feminina do mundo?

Bem-vindo à atualização mais recente do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todo mês nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

É o fim de uma era.

Amanda Nunes oficialmente colocou as luvas – e seus dois cinturões – no sábado, após uma vitória por decisão dominante sobre Irene Aldana no UFC 289vitória que a colocou empatada com a lendária Anderson Silva pela 4ª vitória em campeonatos na história do UFC (11), atrás apenas Demetrious Johnson (12), Georges St-Pierre (13) e Jon Jones (15).

Basta dizer que Nunes fez de tudo em sua lendária carreira, e agora ela deixa as divisões peso-galo e peso-pena sem um campeão; mais importante, a lista libra por libra feminina do MMA Fighting precisa de um novo nome no topo.

Então, quem reivindica o primeiro lugar agora?

Por fim, Zhang Weili reina supremo.

Zhang tem subido na lista libra por libra nos últimos dois anos, com seu progresso paralisado por duas derrotas para Rose Namajunas. Mas com finalizações de carretel de destaque de Carla Esparza e Joanna Jedrzejczyk, Namajunas longe de ser visto nos últimos 13 meses, e Amanda Nunes se aposentou, o painel achou por bem impulsionar o bicampeão peso-palha do UFC para o primeiro lugar.

Essa é uma pausa difícil para Grasso, cuja forma incrível dá a ela um forte argumento para ser considerada a melhor das melhores: ela encerrou o reinado de 1.537 dias de Valentina Shevchenko como campeã peso mosca do UFC em março passado, tornando-se a primeira mulher a finalizar Shevchenko , e está 5-0 desde que subiu para a divisão de 125 libras. Poucos lutadores em qualquer divisão pareceram melhores do que Grasso nos últimos anos.

Mas Zhang parece prestes a dominar o peso-palha no futuro previsível e seu currículo (que também inclui uma finalização de 42 segundos da ameaça de duas divisões Jessica Andrade) supera o de Grasso por enquanto, então é justo que ela se torne apenas a terceira mulher no topo nossa lista Libra por Libra desde seu início em julho de 2021. Essa é uma posição que Nunes e Shevchenko mantiveram com mão de ferro e agora vem a parte difícil para Zhang: mantê-la.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 1 Amanda Nunes def. Irene Aldana, n. 18 Seika Izawa def. Suwanan Boonsorn

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 12 Larissa Pacheco x Amber Leibrock (PFL 5, 16 de junho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Katlyn Chookagian (5), Mackenzie Dern (4), Lauren Murphy (4), Ketlen Vieira (3), Seo Hee Ham (2), Virna Jandiroba (2), Irene Aldana (1), Marina Rodriguez (1), Juliana Velásquez (1)

Charles Oliveira ainda não abre mão da vaga de seu adversário.

Com um nocaute extremamente divertido sobre Beneil Dariush no primeiro round, “do Bronx” não apenas se manteve na linha para outra luta pelo campeonato dos leves com Islam Makhachev, como também manteve seu top 10 na nossa lista Libra por Libra e realmente mudou subiu alguns pontos além dos luminares Kamaru Usman e Demetrious Johnson. E sejamos honestos, se incluíssemos o valor do entretenimento no critério Pound-for-Pound, Oliveira estaria facilmente entre os 3 primeiros.

Imagine como ficará essa lista se Oliveira realmente conseguir vingar a derrota para Makhachev.

Enquanto esperamos para ver se essa revanche se torna oficial, há muita ação classificada pela frente com Alexander Volkanovski (2), Brandon Moreno (8, empatado) e Robert Whittaker (13), todos em ação no UFC 290 no próximo mês . Além disso, Patricio Pitbull (12) quer fazer uma declaração Pound-for-Pound séria quando ele cai para 135 libras para lutar contra o campeão galo Sergio Pettis no Bellator 297 com a chance de se tornar um campeão de três divisões.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 10 (empatado) Charles Oliveira x Beneil Dariush

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 2 Alexander Volkanovski x Yair Rodriguez (UFC 290, 8 de julho), Nº 8 (empatado) Brandon Moreno x Alexander Pantoja (UFC 290, 8 de julho), Nº 12 Patricio Pitbull x Sergio Pettis (Bellator 297, 16 de junho), nº 13 Robert Whittaker vs. Dricus Du Plessis (UFC 290, 8 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas cédulas mostrado): Johnny Eblen (5), Vadim Nemkov (4), Jan Blachowicz (2), Merab Dvalishvili (2), Deiveson Figueiredo (2), Magomed Ankalaev (1), Colby Covington (1), Beneil Dariush (1), Justin Gaethje (1), Patchy Mix (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1), Alexandre Pantoja (1), Sergei Pavlovich (1), Shavkat Rakhmonov (1)

Por fim, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente.

Se um lutador anunciar sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov fora de nosso ranking muito mais rápido do que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra sempre será inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Robert Whittaker deve ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não há uma resposta certa verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.