Rapper de Houston, Big Pokey, morre aos 45 anos após desmaiar no palco

Milton Powell — também conhecido como, Big Pokey um rapper de longa data de Houston – morreu neste fim de semana após uma queda assustadora no palco que veio do nada … e que acabou tirando sua vida.

O MC do Texas desmaiou em um bar na vizinha Beaumont no final da noite de sábado. Está circulando um vídeo mostrando Pokey em pé no que parece ser um palco de dois andares, onde ele parece estar se apresentando… pois tem um microfone na mão e está interagindo com um DJ.