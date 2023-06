Raquel Leviss admite que Tom Sandoval mentiu sobre quando e onde eles ficaram

Raquel conversou pessoalmente com um produtor de ‘VPR’ para um interrogatório 6 dias após a gravação da reunião e expôs o fato de que ela e Sandoval realmente dormiram juntos várias vezes durante Scheana Shay ‘s casamento em agosto passado no México. Tom alegou que era apenas um “caso de uma noite”, então … sim, é isso.

Talvez a revelação mais chocante tenha ocorrido quando Raquel admitiu em lágrimas ter dormido com Tom na casa que ele ainda divide com Ariana. Durante a reunião, Tom foi inflexível que eles nunca ficaram juntos enquanto Ariana estava fora da cidade, participando do funeral de sua avó – mas Raquel diz que foi exatamente o que aconteceu.