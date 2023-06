Rauw Alejandro – Bizarrap (videoclipe oficial)

Aprodutor argentino barbear continua a produzir conteúdo musical para seus fãs e agora anunciou que Alejandro cru estará de volta trabalhando com ele novamente pela segunda vez em um mês.

Sessões de Música #55 com Pena foi extremamente bem sucedido recentemente e para Music Sessions #56, Alejandro cru estará envolvido.

Fiel ao seu estilo fresco e inovador, Gonzalo Julián Conde partilhou com os seus 19,7 milhões de seguidores no Instagram um vídeo gravado em Madrid, onde pode ver a sua colaboração com a marca de roupa Bershka numa das suas lojas.

Nos provadores, os clientes foram surpreendidos por uma tela na qual barbear ele mesmo brinca com eles e pergunta se eles querem ouvir sua nova faixa.

Eles obviamente disseram que sim e receberam fones de ouvido para ouvir a música e perceberam na tela que Alejandro cru foi o artista convidado para a música.

Finalmente, barbear surpreende os clientes ao entrar nos provadores para falar sobre a música e conhecer vários deles, que se revelam seus fãs.

bizarro em 2023

Até agora este ano, BZRP tem três colaborações com Shakira, Arcanjo e Peso Pena. Com o colombiano tem 571 milhões de reproduções no YouTube, enquanto com o mexicano tem 94 milhões de visualizações.

Com quem foi o “Music Sessions #1”?

No dia 8 de fevereiro de 2019, o DJ e compositor lançou seu primeiro “Music Sessions”, que teve como convidado o belga radicado na Argentina, Bhavi, e que até hoje acumula mais de 18 milhões de plays na plataforma de vídeos.

Quando é lançado “Music Sessions #56”?

barbear“Music Sessions #56” de rosáliaO namorado de será lançado nesta quarta-feira, 21 de junho, à tarde, como tem sido o costume com o material deles ultimamente.