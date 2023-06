Rauw Alejandro se ‘vinga’ de Rosalia com vídeo viral do TikTok onde ele a imita

Revenge é melhor servido frio, ou então Alejandro cru deve ter pensado com seu último vídeo do TikTok dedicado ao seu parceiro rosáliaque se tornou viral.

O artista porto-riquenho e o signatário catalão continuam demonstrando seu amor aos seus milhões de seguidores nas redes sociais, compartilhando momentos, experiências, confissões e até vídeos humorísticos como este recente.

Tudo começou há mais de um mês, quando rosália fez um vídeo do TikTok imitando Alejandro cru em seu dia a dia, com frases como “estou sempre pronto, vai demorar 30 horas” ou “Amor, vou comprar um carro, ok? Algo simples, como uma Ferrari”.

Esse vídeo rapidamente se tornou viral, mas agora Alejandro cru esperou mais de um mês para responder ao seu parceiro atual com um clipe semelhante.

Rauw Alejandro imitando a vida cotidiana de Rosália

O vídeo conquistou quase dois milhões de curtidas no TikTok e mais de 27.000 comentários, todos elogiando seu senso de humor.

Alejandro cru assumiu o papel da cantora espanhola e proferiu frases que arrancaram gargalhadas de muitos.

De escovar os dentes a ir às compras, tomar café da manhã e ir à academia, Alejandro cru imitou as frases que rosália diria, mesmo imitando seu sotaque.

Ele também revelou que rosália sempre esquece o celular dela, então vasculhou uma sacola contendo comida, leite, azeite, abacate e dois potes de maionese, entre outros itens.

Finalmente, no final do dia, Alejandro cru retratado rosália assistindo a um filme na Netflix e reclamou que seu parceiro sempre cai no sono quando começa a assistir algo. Como toque final, aplicou uma máscara facial com creme preto.