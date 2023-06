Ray Sefo dá as boas-vindas aos testes da USADA após uma onda de suspensões de testes de drogas do PFL: ‘Vamos manter este esporte limpo’

Ray Sefo não se deixará abater pelas suspensões de exames toxicológicos que têm causado estragos no PFL.

A liga sofreu um golpe em maio passado, quando foi anunciado que vários lutadores que competiriam na temporada de 2023 seriam suspensos e removidos da competição após falha nos testes de drogas, incluindo o campeão meio-pesado de 2023 Rob Wilkinson e o ex-destaque do UFC Thiago Santos.

Após essas suspensões, Sefo está realmente dando as boas-vindas a um maior escrutínio de seus lutadores, com planos para a USADA – o parceiro oficial de testes de drogas do UFC – para supervisionar os próximos playoffs do PFL e o evento do campeonato de final de temporada.

“Obviamente, minha posição é que o esporte deve ser disputado no mais alto nível, mas em um nível seguro e todos limpos”, disse Sefo a repórteres após o PFL 4 na noite de quinta-feira. “Essa é a mensagem. A mensagem com isso também seguindo em frente, a USADA fará parte desse programa a partir de agora. A USADA [testing] estará nos playoffs, bem como no campeonato e seguindo em frente.”

O UFC exige testes o ano todo de seus lutadores, e Sefo confirmou que agora será o mesmo caso para os atletas do PFL.

“Está correto”, disse Sefo. “Será exatamente o mesmo programa que a USADA faz para o UFC.”

Segundo Sefo, a participação da USADA começa em agosto, com o início dos playoffs do PFL. Os eventos dos playoffs da liga estão agendados para 4 de agosto em San Antonio, Texas, e 18 e 23 de agosto em Nova York. A data da final do campeonato da PFL ainda não foi divulgada.

Sefo está determinado a evitar qualquer jogo sujo enquanto a liga completa sua quinta temporada.

“Especialmente desde o primeiro show que tivemos, quero dizer oito pessoas que apareceram”, disse Sefo. “Oito ou nove pessoas. Para uma liga, para mim, isso é um não-não. Mais uma vez, não quero lançar nomes de pessoas por aí e tudo mais, mas o ponto principal é que vamos manter este esporte limpo, vamos manter a liga limpa, vamos ter a USADA ser parte da liga, e é assim que vai continuar avançando.”