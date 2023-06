Reação do UFC Vegas 75, Bellator 297 e PFL 5: Quem venceu o final de semana no MMA?

A excelente exibição de Jared Cannonier em sua batalha principal contra Marvin Vettori encerrou um fim de semana muito movimentado no mundo do MMA, com UFC, Bellator e PFL sediando eventos. Qual promoção ganhou o fim de semana geral?

Após o evento UFC Vegas 75 de sábado, Mike Heck, Jed Meshew e José Youngs, do MMA Fighting, discutem essa questão, e se o duelo entre Francis Ngannou e o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones na noite de sexta-feira garantiu a vitória para o PFL. Além disso, eles reagem ao desempenho recorde de Cannonier, Khamzat Chimaev sendo um possível próximo passo para o ex-desafiante ao título, vitória de Arman Tsarukyan sobre Joaquim Silva, grande vitória de Sergio Pettis sobre Patricio Pitbull no Bellator 297 e uma próxima luta de unificação com Patchy Mix e muito mais.

Assista ao show de reação do Bellator 297, UFC Vegas 75 e PFL 5 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.