Real Madrid anuncia oficialmente a saída de Eden Hazard do clube

Adepois Marco Asensio e Mariano Diaz, Real Madrid já confirmaram a despedida de Eden Hazard.

O belga, que tinha mais um ano de contrato, deixou o clube neste verão, embora ainda tivesse mais um ano de contrato.

Edin Hazard minimiza rumores de briga no vestiário

Pouco depois de o The Athletic informar que uma saída imediata estava sendo buscada, Real Madrid anunciou o fim do relacionamento.

“Real Madrid e Eden Hazard chegaram a um acordo pelo qual o jogador deixará o clube a partir de 30 de junho de 2023″, confirmou um comunicado do clube.

“Eden Hazard faz parte do nosso clube há quatro temporadas, durante as quais conquistou oito títulos: uma Taça dos Campeões Europeus, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas Ligas, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha.

“Real Madrid gostaria de expressar nosso carinho a Eden Hazard e desejamos a ele e sua família boa sorte para a próxima etapa de sua carreira.”

Os difíceis quatro anos de Hazard no Real Madrid

Eden Hazard chegou a Madrid em 2019 numa jogada no valor de mais de 100 milhões de euros para Chelsea.

Ele foi um jogador que levou sua seleção ao terceiro lugar na Copa do Mundo da Rússia e Chelsea para vencer a Liga Europa e quem ficou para trás Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entre os melhores do mundo.

Mas, nada saiu como esperado, pois ele chegou fora de forma, só se acomodou em outubro e em novembro uma lesão contra PSG lhe causou problemas de condicionamento físico.

Ele fez uma cirurgia e nunca mais chegou perto de ser um jogador de futebol de elite, já que ele e o treinador Carlos Ancelotti têm reconhecido.

O belga sai Real Madrid com um cartel nada condizente com o craque que foi: 54 partidas, 30 partidas e quatro gols.