Rebel Wilson não vai se casar na Disneylândia, apesar do relatório, não culpa a proibição

Wilson rebelde NÃO está planejando um casamento explosivo na Disneylândia, apesar de um relatório em contrário … ela diz que vai se casar em outro lugar, e não está relacionado a uma antiga proibição da Mouse House.

A atriz, que participou da festa de lançamento de seu novo aplicativo de namoro, Fluid, na quinta-feira, conta ao TMZ … ela e o noivo Ramona AgrumaA decisão de esquecer um conto de fadas da Disney em seu grande dia não tem nada a ver com o fato de Rebel ter sido banido da Disneylândia por 30 dias.

É bastante óbvio que Rebel não guarda rancor … ela fez a pergunta a Ramona enquanto estava no Lugar Mais Feliz da Terra no Dia dos Namorados – mas ela nos diz que nunca planejou trocar suas núpcias lá, apesar de um relatório recente que ela está planejando um ” casamento sem economia de despesas” no parque OG de Walt Disney.

Em vez disso, Rebel nos diz que ela e Ramona dirão “sim” em outro lugar – eles ainda não sabem exatamente onde, mas não será a Disneylândia.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Rebel, que organizou a festa com sua melhor amiga, apresentadora de TV vencedora do Emmy Carly Steele, diz que o noivado deles foi épico e especial, e ela agradece que os funcionários do parque isolaram uma seção em um dia agitado … para que ela pudesse pedir em casamento na frente do Castelo da Bela Adormecida.

Quanto à antiga proibição – se você não sabe, Rebel revelou no início deste ano que uma vez tirou uma selfie enquanto estava dentro de um dos banheiros secretos do parque – um grande não-não – e foi excluída por 30 dias.

Ela diz que foi há alguns anos, e os chefes da Disneylândia realmente perguntaram quando ela queria cumprir os 30 dias, e ela escolheu um mês em que estava ocupada filmando.