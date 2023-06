receita libera R$ 7,5 bilhões em restituição nesta sexta, 30

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

Como receber?

Não é preciso solicitar o dinheiro da restituição do Imposto de Renda. De acordo com as informações oficiais, o dinheiro será depositado automaticamente na mesma conta que foi informada pelo contribuinte no momento da declaração. Quem optou pelo sistema de Pix, vai receber o saldo na chave informada no mesmo processo.

Caso os dados de transferência não existam mais por qualquer motivo, o dinheiro da restituição será enviado do Fisco para o Banco do Brasil. O contribuinte poderá reaver a quantia enviando uma solicitação para a instituição. Para tanto, basta entrar em contato através do sistema de atendimento oficial do BB.

Os contatos são:

Em 2023, a Receita Federal recebeu mais de 41,15 milhões de declarações do Imposto de Renda. Nem todas estas pessoas têm direito ao processo de restituição. Contudo, o fato é que a grande maioria pode receber o dinheiro. O Fisco estima que 60% dos contribuintes deverão ter o saldo em suas contas até o final deste ano.