Recertificação SNAP: Como fazer sua recertificação online?

OAssim que você for aprovado para FOTO, seu caso ficará “ativo” por um certo período de tempo. Isso é chamado de “período de certificação”. Você terá que recertificar periodicamente para continuar recebendo o SNAP. Os períodos de certificação podem durar 6, 12 ou 24 meses, dependendo das circunstâncias de sua família. DHS enviará um pacote de recertificação para o endereço de correspondência registrado.

Para receber os benefícios do SNAP após a data de expiração, você deve devolver um formulário de Inscrição Combinada preenchido, preencher uma entrevista, fornecer quaisquer documentos ou informações que solicitarmos e ser considerado elegível. Para receber ininterruptamente FOTO benefícios, você deve preencher, assinar e devolver o formulário de Inscrição Combinada anexo 15 dias antes do último dia do seu período de certificação.

Se a sua idade ou estado de saúde impossibilitar o preenchimento do Formulário de Requerimento Combinado por conta própria ou a solicitação de assistência e você não conseguir encontrar alguém para ajudá-lo, ligue para o Centro de Atendimento DHS em (202) 727-5355 para fazer arranjos diferentes

Você também tem o direito de receber um Formulário de Solicitação Combinada mediante solicitação e de ser aceito, desde que esteja assinado e contenha seu nome e endereço legíveis.

Se todos os membros de sua família estão recebendo Supplemental Security Income (SSI), você pode se certificar novamente para FOTO no Gabinete de Segurança Social local em vez de preencher o formulário de Requerimento Combinado connosco. Se você optar por fazer isso, o Social Security Office deve receber seu Formulário de Requerimento Combinado até o último dia do seu período de certificação.

Quando preciso recertificar para SNAP e o que devo fazer?

Quando seu período de certificação terminar, seu FOTO irá parar a menos que você reaplicar oportunamente ou “recertificar” para benefícios

Ao preencher o formulário, você precisa informar ao DTA sobre:

Alterações no seu endereço ou número de telefone,

Se alguém entrou ou saiu de sua casa,

Quaisquer alterações no status de não cidadão,

Se alguém for estudante e Renda para todos os membros da família.

Você também tem a opção de informar ao DTA sobre:

Custos de cuidados dependentes,

Custos de habitação e serviços públicos,

Custos médicos,

Pagamentos de pensão alimentícia que você faz.

Você pode devolver seu formulário de Recertificação assinado ao DTA de uma das quatro maneiras:

Conclua a Recertificação online em DTAConnect.com. Consulte a pergunta 23. Essa é a maneira mais rápida de preencher a papelada.

Ligue para o DTA para completá-lo pelo telefone 877-382-2363.

Envie-o ao DTA por fax ou correio ou

Traga-o para um local escritório DTA.