Recursos, dispositivos compatíveis, data de lançamento (2023)

Os iPads já são bastante populares e, quando se trata de comprar um tablet, os iPads são a primeira escolha para muitos usuários. Espera-se que o iPadOS 17 defina um novo par para iPads com todos os novos recursos que ele vem. E faltando apenas alguns dias para o WWDC23, houve alguns vazamentos sobre o próximo iPadOS17.

Podemos esperar alguns recursos multitarefa e desempenho aprimorado com o iPadOS17. Com muito a ser descoberto, vamos ver quais recursos você pode esperar do novo iPadOS 17. Além disso, discutiremos a data de lançamento do iPadOS 17 e quais dispositivos serão compatíveis com ele.

Ao contrário do iOS 17, existem poucos rumores sobre o iPadOS 17. No entanto, os recursos do iPadOS 17 serão bastante semelhantes aos do iOS 17. Vamos ver quais recursos podemos esperar do novo iPadOS:

Alterações na tela de bloqueio

Desta vez vamos ver algumas mudanças na tela de bloqueio. No ano passado, o iOS 16 renovou completamente a tela de bloqueio com widgets, cores dinâmicas e mais opções de personalização do que antes. No entanto, o mesmo era esperado com o iPadOS 16, mas não vimos esses recursos na época. Espera-se que esses recursos sejam introduzidos no iPad com o iPadOS 17 desta vez.

Lojas de aplicativos de terceiros

O iPadOS 17 pode permitir que os usuários instalem lojas de aplicativos de terceiros. Se esse recurso for introduzido no iPadOS 17, será uma das maiores mudanças na história do iPadOS.

Esta mudança será implícita por causa da Lei do Mercado Digital da Europa. Isso não limitará os usuários à App Store para baixar aplicativos; eles podem usar outras lojas de aplicativos de terceiros. A partir de agora, esse recurso pode ser limitado apenas a usuários europeus e pode chegar ao resto do mundo mais tarde.

Centro de Controle

Também podemos ver um centro de controle renovado no iPadOS17. Não sabemos que novas atualizações o centro de controle pode ter, mas certamente haverá algumas mudanças no centro de controle. Bem, teremos que esperar a conferência para ver quais mudanças podem haver lá.

Navegadores de terceiros com seu próprio mecanismo

Navegadores de terceiros instalados em dispositivos Apple não serão limitados ao WebKit da Apple. Os navegadores não podem usar seu próprio mecanismo e nem o WebKit da Apple. Essa alteração será introduzida com o iPadOS 17, mas inicialmente pode ser limitada apenas a usuários europeus.

O que mais esperar do iPadOS 17?

Os itens acima são alguns dos recursos que, segundo rumores, virão no iPadOS 17. Há alguns recursos que queremos que o iPadOS 17 inclua, como-

Integração de aplicativos exclusivos do macOS em iPads. Corria o boato de que os iPads com chips M1 e M2 (a serem lançados em breve) poderiam ter aplicativos macOS como código X, Final Cut, Logic Pro e muito mais. Queremos ver isso atualizado com o iPadOS 17.

A Apple não atualiza os aplicativos Mail, Calendar e News há muito tempo. Queremos que a Apple atualize esses aplicativos desta vez com a nova atualização.

O iOS 17 suportará fones de ouvido de realidade mista; esperamos o mesmo com o iPadOS 17.

A Apple também deve trazer suporte para Apple Watch em iPads com iPadOS 17. A partir de agora, o Apple Watch pode ser conectado apenas a iPhones. Queremos que a Apple permita a conexão do Apple Watch com o iPadOS desta vez.

Seria ótimo ver vários recursos multitarefa no iPadOS 17, tornando os iPads mais eficientes e produtivos. Esperamos que o iPadOS 17 inclua recursos como um gerenciador de palco, criação de vários desktops, adição de arquivos e pastas na tela inicial e uma prateleira no dock.

iPadOS 17: dispositivos compatíveis

Da última vez, todos os iPads compatíveis com o iPadOS 15 foram atualizados para o iPadOS 16, exceto o iPad Air 2 (lançado em 2014) e o iPad Mini 4 (lançado em 2014). Tendo em mente a última atualização, podemos esperar que os iPads que suportam o iPadOS 16 possam atualizar para o iPadOS 17. Abaixo está a lista de todos os dispositivos que podem suportar o iPadOS 17-

Modelos de iPad Pro lançados após 2018.

Todos os iPads com chip M1 e os próximos iPads com chip M2.

iPad Air 3ª geração e modelos superiores.

iPad Mini 5ª geração e modelos superiores.

iPad 6ª geração e modelos superiores.

O IPadOS 17 será anunciado durante a WWDC23, começando em 5 de junho de 2023 e terminando em 9 de junho de 2023. Após o anúncio, o primeiro beta público poderá ser lançado em julho. A atualização pública estável será lançada alguns meses após o anúncio na WWDC23. Considerando o lançamento da atualização anterior, a Apple deve lançar a atualização pública estável em setembro de 2023.

Palavras Finais

Esses eram todos os recursos que poderíamos esperar do iPadOS 17. Listamos os rumores e os recursos esperados do iPadOS 17, e você pode ou não ver os recursos listados acima. Também discutimos os dispositivos que podem suportar o iPadOS 17 e a data de lançamento esperada da atualização.

