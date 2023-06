Recursos, dispositivos compatíveis, data de lançamento e muito mais

Um dos eventos mais esperados da Apple, WWDC23, será realizado entre 5 e 9 de junho. O macOS 14 será anunciado juntamente com o iOS 17 e o iPadOS 17 neste evento. Para quem não sabe o que é WWDC, é uma conferência de tecnologia realizada anualmente pela Apple. Este evento apresenta muitas atualizações de software que a Apple trará para seu ecossistema. Este evento anuncia o lançamento do novo iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS e todas as outras atualizações de software.

Temos muitos recursos chegando com o macOS 14 este ano, e alguns deles devem ser os recursos mais exigidos pelos fãs da Apple. Vamos ver o que a atualização do macOS 14 traz este ano, junto com todos os dispositivos em que você poderá vê-la e quando pode esperar que ela chegue aos seus dispositivos.

Qual será o nome do macOS 14?

Ao contrário do iOS/iPadOS, a atualização do macOS vem com um nome. O macOS 11 se chamava Big Sur, o macOS 12 se chamava Monterey e o macOS 13 do ano passado tinha o nome de Ventura. Isso coloca muitos usuários em dúvida sobre qual será o nome da próxima atualização do macOS 14.

De acordo com o tweet compartilhado por Parker Ortolani, existem 15 nomes que foram registrados pela Apple, mas não os usaram.

there are 15 names of places in California Apple trademarked but never used, to date every name they have used was one of those trademarks UNUSED:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar

Rincon

Pacific

Redwood

Shasta

Grizzly

Skyline

Redtail

Sonoma

Sequoia

Mammoth USED:

Ventura… — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 21, 2023

A Apple pode usar qualquer um desses nomes na lista como o nome da nova atualização do macOS 14. Há rumores de que a Apple poderia nomear o macOS 14 como macOS 14 Malibu. No entanto, não há evidências fortes para apoiá-lo, então não temos certeza sobre isso.

macOS 14: Recursos

Existem muitos recursos que o macOS 14 incluirá. Abaixo está a lista de todos os recursos que o macOS 14 poderia ter-

Ilha Dinâmica

O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max, lançados no ano passado, vieram com o Dynamic Island. Esse recurso usa um recorte em forma de pílula para a câmera selfie. Este recorte em forma de pílula foi implementado usando software e mostra vários alertas, incluindo confirmações de transações do Apple Pay, transferências de arquivos AirDrop, alertas de bateria fraca, desbloqueio de Face ID e muito mais. Espera-se que o macOS 14 venha com o Dynamic Island.

Esta Ilha Dinâmica mostrará notificações e widgets no seu Mac, duração da bateria, músicas tocando no Apple Music e progresso do aplicativo, como transferência de arquivos, download de arquivos, etc. Espera-se que a Ilha Dinâmica substitua o entalhe nos Macs e hospede a webcam no Mac.

Mais aplicativos iOS no macOS

Desta vez, o MacOS pode incluir mais aplicativos iOS. Sabemos que o MacOS tem um aplicativo de relógio e clima do iOS, mas queremos que mais aplicativos estejam disponíveis para Mac. Aplicativos como Health, Translate, Clips etc. podem ser trazidos para o MacOS, tornando o ecossistema da Apple mais integrado.

Área de transferência de vários itens

Os usuários de Mac não podem copiar vários itens; eles só podem copiar e colar um item por vez e colá-los. Muitos usuários de Mac desejam que esse recurso seja implementado no macOS, e seria ótimo ver esse recurso em ação no macOS 14.

Outras características

Pode haver outros recursos integrados ao macOS 14, como

Suporte para o próximo fone de ouvido de realidade mista da Apple.

Sincronizando o Apple Clock App em todos os dispositivos no ecossistema da Apple.

O macOS 14 terá melhor estabilidade e otimização do que as versões anteriores.

Seria bom ver um macOS leve para iPad com Apple Silicon. Isso tornará o iPad mais produtivo e eficiente e os colocará muito à frente na liga de todos os outros tablets.

macOS 14: Dispositivos Suportados

Cada nova atualização do macOS marca alguns dispositivos Mac como não suportados. Da mesma forma, haverá alguns Macs mais antigos que não suportam o macOS 14. Abaixo está a lista de todos os dispositivos que suportam o macOS 14- mais recente.

MacBook (2017 ou posterior)

MacBook Pro (2018 ou posterior)

MacBook Air (2017 ou posterior)

iMac (2017 ou posterior)

Mac Mini (2018 ou posterior)

Mac Studio

Mac Pro (2019 ou posterior)

iMac Pro

A Apple anunciará a atualização do macOS 14 durante o evento WWDC23. A versão beta será lançada na conferência, mas a versão beta pública será lançada algumas semanas depois (provavelmente no final de julho ou junho). Espera-se que a Apple lance a versão pública estável do macOS 14 em outubro-novembro, assim como as atualizações anteriores do macOS.

Conclusão

Isso é tudo sobre o último macOS 14. Certamente haverá muitos novos recursos no macOS 14 que todos nós iremos adorar. Mais informações serão conhecidas sobre a atualização quando o evento começar; até lá, fique ligado.

