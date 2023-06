Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari: na mira da FIA

euano passado, a FIA investigou minuciosamente os limites orçamentários das equipes na temporada 2021 F1 temporada. Eles descobriram que a Red Bull estava violando, tendo excedido o limite em quase cinco por cento. Os atuais campeões foram multados em sete milhões de dólares e uma redução de 10% em sua alocação para testes de túnel de vento e simulações de CFD nesta temporada.

Agora, a FIA está indo além e intensificando seu escrutínio, observando a atividade das equipes em outras competições que podem estar usando para evitar o limite de custo.

Segundo o La Gazzetta dello Sport, a organização teria emitido uma diretiva técnica, TD45, destinada especificamente a controlar os gastos das quatro principais equipes nesta temporada: Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari.

De olho em todos os movimentos

O objetivo é investigar e evitar que essas equipes usem pessoal de fora do grupo de trabalho da Fórmula 1 e, portanto, não presente no orçamento, para coletar informações por meio de outras corridas e esportes.

Todas as quatro equipes estão representadas em outros esportes motorizados e também em algumas disciplinas com barcos ou bicicletas, onde podem coletar dados úteis.

Red Bull e Mercedes estão envolvidas na America’s Cup, categoria para a qual James Allison deixou o cargo de diretor técnico da equipe Brackley em 2021 e agora partiu para retornar à F1. Os austríacos, por sua vez, também estão competindo no mundo do ciclismo. Enquanto a Ferrari está sob os holofotes por seu departamento de Campeonato de Endurance, no qual acaba de vencer as 24 Horas de Le Mans.

A Aston Martin escapou da sanção na temporada passada, mas este ano está sendo monitorada em todos os seus movimentos. A equipa tem apresentado uma melhoria acentuada e isso torna a organização mais vigilante. No entanto, a FIA deixou claro que não permitirá a transferência de nenhuma propriedade intelectual de projetos executados fora das operações da Fórmula 1.

Por outro lado, a investigação sobre o teto orçamentário em 2022 começará em breve, onde deve ficar claro se todas as equipes o cumpriram.