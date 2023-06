Reembolso de Alívio da Inflação: Não coletou o seu? É assim que você pode fazer isso

Aé o Governo dos Estados Unidos e o Federal Reserve continue tentando evitar a rescisão através de seus múltiplos programas de bem-estar. O país inteiro continua sendo socorrido por cheques de socorro que mantiveram um certo nível de solidez. Por meio de um fundo de US$ 200 milhões, o estado da Califórnia deve embolsar milhões de restituições de impostos não emitidas para a classe média que supostamente compensam o déficit orçamentário do estado. Governador da Califórnia, Gavin Newsom afirmou que uma das principais soluções será retirar $ 1,1 bilhão em fundos não gastos que incluem essas restituições de impostos. No entanto, os californianos ainda podem reivindicar milhões de dólares que nunca foram reivindicados em primeiro lugar.

Mais de 1,4 milhão de pessoas que vivem no estado não reivindicaram esse dinheiro e você pode ser um deles. É difícil imaginar quem desistiria do dinheiro grátis, mas é assim que algumas pessoas operam, elas não percebem que têm esses cheques de alívio esperando por elas. Esses Pagamentos de Alívio da Inflação foram enviados durante o outono mais recente. O programa acabou, mas muitos ainda têm esse dinheiro disponível para reclamar enquanto o Reembolso de Imposto de Classe Média saga ainda está acontecendo. Já havia milhões que conseguiram seus pagamentos enquanto muitos californianos permaneceram céticos quando receberam seu cartão de débito pelo correio.

O dinheiro do Fundo de Alívio à Inflação foi pensado para ser uma farsa

Muitos realmente acreditavam que esse dinheiro grátis por meio de um cartão de débito era uma farsa, eles nunca confiaram que esse dinheiro grátis fosse realmente uma realidade. A verdade é que era um presente que os ajudaria a combater a inflação, mas sem empecilhos. Um total de 15% dessas cartas nunca foram ativadas de um pote de 9,6 milhões. Isso significa que cerca de US$ 750 milhões não foram reivindicados. Esses cartões expiram em 2026, mas o dinheiro volta para o estado depois disso. Você precisa ligar para a Money Network em 1-800-240-0223 para ver se você tem esse dinheiro disponível para você. Conseguir passar tem sido um problema real, mas muitos já reivindicaram esse dinheiro. Se você é californiano, esta é sua chance.