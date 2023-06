Regis Prograis elogia Nate Diaz por sparring, mas acredita que Jake Paul pode ser muito grande

Enquanto Regis Prograis se preparava para a luta pelo título mundial, ele foi à academia e esbarrou na ex-estrela do UFC Nate Diaz.

Na época, Diaz estava se aquecendo para uma sessão de sparring, enquanto Prograis não estava realmente tentando suar – ele tinha acabado de jantar.

Tudo mudou depois que o sparring original de Diaz não se materializou, e Prograis foi abordado com uma oferta para intervir.

“Isso não era para acontecer”, disse Prograis ao MMA Fighting. “Só aconteceu porque o sparring dele não apareceu, então eles perguntaram: ‘Você quer treinar?’ Eu estava tipo, ‘Sim, eu vou treinar Nate Diaz.’ Foi assim que aconteceu.

“Eu tinha acabado de comer um prato enorme de massa de camarão que meu chef fez para mim. Eu não deveria treinar. Na verdade, nem tenho certeza se era para treinar, mas quando o sparring dele não apareceu, eles me convidaram. Nate era muito maior do que eu, mas eu só queria testá-lo e ver o que ele tinha.

Prograis normalmente compete entre 135 e 140 libras e cedeu muito tamanho para Diaz. Isso não o impediu de trocar mãos por várias rodadas.

Embora conhecesse o currículo de Diaz como fã do UFC, Prograis não sabia o que esperar do boxe, principalmente depois de treinar com lutadores de MMA no passado.

“Ele foi super duro”, disse Prograis sobre Diaz. “Eu meio que já sabia disso. Eu conhecia Nate Diaz, conhecia sua reputação, então sabia que ele seria muito duro. Foi mais ou menos assim. Nós apenas entramos em conflito e tentamos nos matar.

“Claro que sim [I was impressed]. Já lutei com muitos lutadores de MMA, passo muito tempo no Brasil e as mãos deles não são tão boas. As mãos de Nate Diaz estavam razoavelmente boas. Ele tem um jogo em pé bastante decente. Não está no nível de um boxeador, mas para o MMA, as mãos dele são muito boas. Isso definitivamente me surpreendeu, e ele era duro como pregos. Nós definitivamente tivemos uma boa sessão de sparring.”

Em 5 de agosto, Diaz passou do MMA para sua primeira luta de boxe profissional contra Jake Paul em um confronto altamente antecipado em Dallas.

Em termos de experiência, Paul competiu sete vezes profissionalmente, acumulando um recorde geral de 6-1. Diaz acumulou um currículo enorme no MMA com 34 lutas, mas nunca fez uma luta de boxe profissional. Diaz passou anos trabalhando no ringue de boxe, no entanto, trabalhando frequentemente com o campeão de várias divisões Andre Ward.

Prograis não pode julgar Paul como Diaz – eles nunca passaram um tempo no ringue. Embora ele admita que o nativo de Ohio de 26 anos se parece exatamente com um lutador com sete lutas em sua carreira.

“Acho que ele tem sete lutas – ele está no nível de um lutador de sete lutas”, disse Prograis sobre Diaz. “Acho que ele luta como se tivesse sete lutas. Ele é muito mais popular do que todo mundo com sete lutas. Ele está nesse mesmo nível.

“Uma coisa eu sei sobre ele, ele trabalha muito, tem uma boa equipe ao seu redor. Ele tem muito poder também. Se estou sendo honesto, em termos de habilidade, não está lá. Será que algum dia estará lá? Não sei. Ele tem muito poder, trabalha muito, então essas são duas boas características dele.”

Em uma luta de boxe pura, habilidade por habilidade, Prograis definitivamente dá vantagem em talento a Diaz. Mas ele não pode esquecer a diferença de tamanho entre os lutadores. A luta acontece em 185 libras, que é onde Paul passou a maior parte de sua carreira no boxe até agora. Diaz, enquanto isso, lutava rotineiramente até 155 libras no UFC.

No que diz respeito à altura e alcance, os lutadores são relativamente próximos em tamanho. Mas é difícil imaginar que Paul não se tornará um lutador muito maior depois de se reidratar após as pesagens. Essa é, em última análise, a razão pela qual Prograis se inclina para Paul obter a vitória. Não é tanto sobre ser o melhor boxeador, mas sim apenas a vantagem de tamanho que Paul terá sobre Diaz na noite da luta.

“Em termos de tamanho, Jake Paul é muito maior”, disse Prograis. “Ele é naturalmente uma pessoa de 200 libras. Se eles fossem do mesmo tamanho, mesmo que Jake Paul tivesse talvez 10 libras sobre ele, eu daria tudo para Nate Diaz. Se fossem do mesmo tamanho, eu daria para o Nate Diaz, mas a diferença de tamanho é enorme. Essa é uma grande, grande diferença.

“Então eu me inclinaria para Jake Paul apenas por causa do tamanho. É realmente muito grande. Se eles fossem do mesmo tamanho, Nate Diaz até o fim. Acho que Nate provavelmente o impediria se fossem do mesmo tamanho.

No sábado, Prograis defende seu título meio-médio do WBC contra Danielito Zorrilla. Mas depois que a luta acabar, ele aceitará com prazer a ligação de Diaz se quiser uma ajuda extra para se preparar para Paul.

“Se eu não estiver no campo de treinamento, eu o ajudaria”, disse Prograis. “Claro, eu definitivamente faria isso.”