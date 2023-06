Registrar o sexo como esporte e criar um campeonato europeu: o que é?

Sweden se tornou o primeiro país do mundo a registrar oficialmente o sexo como esporte.

“Assim como qualquer outro esporte, alcançar os resultados desejados no sexo requer treinamento. Portanto, é lógico que as pessoas também comecem a competir neste aspecto”, Dragan Bratychpresidente da Federação Sueca do Sexo, explicou no ‘Times of India’.

A Federação Sueca do Sexo organizou até o primeiro Campeonato Europeu de Sexo, que será realizado em Gotemburgo no dia 8 de junho.

Como é o Campeonato Europeu de Sexo?

No European Sex Championship, os participantes irão competir em 16 disciplinas ao longo de seis semanas.

Cada um dos eventos terá duração entre 45 minutos e uma hora e os participantes podem ter que competir por até seis horas em um dia.

São esperadas vinte pessoas de diferentes países para competir e os vencedores dos eventos serão decididos por um painel de jurados com notas de cinco a 10 e pelo público popular.

Na competição, os participantes podem ganhar pontos extras ao demonstrar seus conhecimentos teóricos do Kamasutra.

“A incorporação da orientação sexual como parte das táticas esportivas será um desenvolvimento revolucionário entre os países europeus”, disseram os organizadores do Campeonato Europeu de Sexo.

Participantes confirmados no European Sex Championship: Selva Lapiedra (Espanha), Ann Joy (Finlândia), Sexy Lexy (Portugal), Sr. Lorenzo Viota (França), Nek Pecador (Grécia), Mateus Meier (Ucrânia), Barbie Pecados (Grã Bretanha), Senhor Riddle (Rússia), doce mery (Croácia) e broto (Romênia) são os participantes confirmados até o momento.

Quem é Selva Lapiedra, filha de Apolonia Lapiedra e Lucia Lapiedra?

Selva Lapiedraatriz e modelo de origem brasileira com mais de 6.300 seguidores no Instagram e mais de 73.100 seguidores no Twitter, é a representante da Espanha no European Sex Championship.

Esta jovem modelo e atriz de filmes adultos consegue publicar conteúdo adulto sem censura no OnlyFans.

“Ramiro Lapiedra de alguma forma me motivou a continuar e foi por aí que comecei. Ele era como meu anjo da guarda”, disse a atriz.

“Comecei bastante forte na indústria (2022) e adoraria continuar fazendo isso. Atualmente, tenho vários projetos confirmados e alguns a serem confirmados. Espero continuar com muito mais trabalho e melhorando a cada cena que faço” , explica Selva Lapiedra.