Relatório: Conor McGregor envia mascote do Miami Heat ao pronto-socorro após manobra dar errado

Parece que Conor McGregor ainda tem esse famoso poder.

Na noite de sexta-feira, McGregor compareceu ao jogo 4 das finais da NBA entre o Miami Heat e o Denver Nuggets, onde entrou em uma briga encenada com o mascote do Heat, “Burnie”, derrubando o mascote com um soco na mão esquerda e, em seguida, seguindo com um golpe no chão. -e-libra tiro. A cena era para ser uma diversão bem-humorada na promoção de um spray de crioterapia para alívio da dor, mas, infelizmente, as coisas não terminaram tão bem.

De acordo com um relatório do The Athletic, um ou ambos os socos de McGregor acabaram machucando Burnie a ponto de o homem dentro da fantasia precisar de tratamento médico real, acabando na sala de emergência.

Fonte: O mascote do Heat, Burnie, teve que ir ao pronto-socorro ontem à noite depois que uma briga no meio do jogo com o ex-campeão do UFC Conor McGregor parece ter ido longe demais. Mais aqui, em @TheAthletic https://t.co/EeQVnIP8Ci —Sam Amick (@sam_amick) 10 de junho de 2023

Alegadamente, o homem ferido no incidente recebeu medicação para dor e foi enviado para casa, onde passa bem.

McGregor não compete desde sua derrota para Dustin Poirier em sua trilogia no UFC 264, mas deve voltar à ação ainda este ano em uma luta contra o companheiro O ultimo lutador 31 treinador Michael Chandler.