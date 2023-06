Renovação do Boston Celtics: Kristaps Porzingis é a peça que faltava?

A grande comércio parece prestes a cair com menos de um dia para ir até o Draft da NBA de 2023.

Segundo relatos, o celtas de Boston estão fechando um acordo que veria o 17 vezes NBA campeões adquirem Kristaps Porzingis de Washington Wizards em uma troca de três equipes que veria o Los Angeles Clippers guarda da terra Malcolm Brogdon de Boston.

Com o feiticeiros estão se voltando para uma reconstrução após o Bradley Beal comércio, o celtas viram uma oportunidade de se preparar para outra corrida pelo título da NBA em 2023/24, acertando o talentoso, mas propenso a lesões Porzingisque optará pelo último ano de seu contrato para ajudar a impulsionar o acordo.

Porzingis adiciona tamanho e toque de tiro à rotação de Boston

As lesões diminuíram Porzingis para baixo ao longo de sua carreira – ele nunca fez mais de 72 partidas em nenhuma das sete temporadas que disputou e perdeu toda a temporada 2018/19 devido a uma lesão no joelho. Mas a ex-melhor escolha do New York Knicks está saindo do que pode ser o melhor ano de sua carreira.

Porzingis teve uma média de 23,2 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, em 2022/23, arremessando quase 50 por cento do chão e 39 por cento na faixa de três pontos. Ele conseguiu mais de oito rebotes por noite em 65 jogos – o segundo maior número de sua carreira profissional.

Assim que a negociação for concluída, Porzingis provavelmente assinará uma extensão com Boston na próxima temporada, adicionando um grande corpo que pode esticar o chão para o campeonato celtas.

Clippers recebem ajuda de guarda, Wizards coletam ativos

O Clippers havia sido associado a uma jogada sensacional de seu ex-armador Chris Paul seguindo seu comércio de Fénix para Washingtonmas Os anjos optou por reinar NBA Sexto homem do ano Brogdonque teve média de 15 pontos e 3,7 assistências em 26 minutos por jogo durante a temporada regular 2022/23.

O feiticeiros adicionaram uma escolha adicional de primeira rodada no draft de quinta-feira, além da oitava seleção geral que já pertencia à franquia. Washington limpou muito salário em um curto período de tempo, encontrando novos lares para beal e Porzingis antes do rascunho enquanto também vê Kyle Kuzma recusar seu Opção de jogador de US$ 13 milhões na terça-feira.