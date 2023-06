Repórter de Britney Spears defende declaração de metanfetamina de Kevin Federline

Um porta-voz para correio no domingo nos conta que Daphne e sua equipe passaram meses trabalhando em um documentário com Kevin, sua família e os dois filhos de Britney — Sean Preston dar Jayden .

O representante diz: “Daphne Barak nos garantiu que as citações atribuídas a Kevin e à família são precisas e refletem de forma justa as entrevistas realizadas, nas quais Kevin expressou seus temores de que Britney pudesse estar usando metanfetamina para Daphne e para seu produtor Erbil Gunasti e membros da equipe de filmagem. Ele o fez clara e repetidamente.”

Além do mais – eles dizem que entraram em contato com os representantes de Britney para comentários sobre a alegação de metanfetamina … mas não obtiveram resposta.

TMZ divulgou a história – Federline foi à Terra arrasada no The Sun e no Daily Mail no domingo após um relatório afirmou que ele afirmou sobre Britney, “Temo que ela esteja tomando metanfetamina – estou rezando para que alguém torne isso público e que ela acorde … É assustador. Ela é a mãe dos meus filhos.”