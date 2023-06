Repórter de TV armou um cara para mantê-lo fora de sua câmera durante o jogo 2 da NHL Stanley Cup

A vídeo de um repórter endurecendo o braço de um cara bêbado para mantê-lo fora de sua câmera se tornou viral durante a terça-feira. Samanta Rivera, Jornalista da CBS Miami, estava no meio de sua reportagem ao vivo quando viu um cara tentando sabotar seu trabalho… e ela simplesmente não estava tendo isso!

Durante o jogo 2 da NHL Stanley Cup, onde o Cavaleiro de Ouro de Las Vegas derrotado Florida Panthers para assumir a liderança por 2 a 0 na série, Samantha Rivera estava apontando a reação da multidão durante sua reportagem ao vivo quando o incidente aconteceu, e a internet simplesmente enlouqueceu com o fato de que ela nem hesitou em fazer isso e ela não perdeu o foco da câmera.

Em uma entrevista com Jimmy Triana da Sports Illustrated, Rivera falou sobre o incidente.

“Eu podia ver o cara e outro cara com o canto do olho. Parecia que eles estavam olhando para nós antes de irmos ao ar, e acho que em um ponto os vi apontando para nós também. Mas nós já estávamos na câmera, e eu estava com medo de que eles fossem me pegar muito cedo, então eu queria dizer algo ao meu fotógrafo, mas não pude, então fiquei de olho nele… E então eu não sei se eu ouvi-lo ou senti-lo, mas Eu o senti, e no segundo que eu fiz, meu braço simplesmente saiu. Não vai acontecer! Eu estava chateado”, ela explicou.

Samantha Rivera também compartilhou que foi impressionante se tornar viral, mas ela também se sente bem em receber toda a energia positiva e comentários dos fãs do esporte em geral.