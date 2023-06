Representante: Leon Edwards não vai ‘morrer na colina’ por não dar a chance de Belal Muhammad pelo título sobre Colby Covington

A posição de Colby Covington como nº 1 dos meio-médios irritou alguns observadores do MMA, para não falar do homem mais incomodado pela decisão do UFC: Belal Muhammad.

Tim Simpson, que representa Leon Edwards para o Chosen Advisory Group, disse que Covington inicialmente não possuía sua posição privilegiada. Jorge Masvidal, que brigou de forma infame com Edwards nos bastidores em 2019, foi o favorito. Mas então “Gamebred” ficou aquém do ex-desafiante ao título Gilbert Burns e depois se aposentou.

“Na verdade, estávamos esperando o que aconteceu com Masvidal e Burns, porque se Masvidal for e nocautear Burns, ele e Leon, independentemente do que você queira dizer sobre quem merece, essa teria sido uma das maiores lutas que poderíamos ter. fazer no esporte na época ”, disse Simpson na quarta-feira em A Hora do MMA. “Ele e Leon pelo título. Então estávamos esperando por isso. Obviamente, Jorge não ganhou.

“Então foi como, ‘Bem, o que fazemos agora?’ Você tem Gilbert, Belal e Colby, e então Belal e Gilbert lutaram, Colby está no topo da classificação – se você tiver que escolher, Colby provavelmente move mais a agulha, faz com que Leon ganhe mais dinheiro. Ele não acha que é uma luta particularmente difícil. E o UFC quer isso.”

Muhammad está invicto em suas últimas 10 lutas e solidificou ainda mais seu caso para uma chance pelo título com uma vitória sobre Burns. Mas o presidente do UFC, Dana White, subseqüentemente nomeou Covington, que pesou como reserva para a trilogia de Edwards com o ex-campeão Kamaru Usman no UFC 286, como o contendor nº 1.

Do ponto de vista esportivo, Muhammad é o favorito óbvio sobre Covington, que está 2-2 em suas últimas quatro lutas depois de duas tentativas fracassadas pelo título de Usman. A decisão, no entanto, cabe ao UFC, que acaba assinando os desafiantes ao título.

“Obviamente, essa é a preferência deles”, disse Simpson. “Portanto, não acho que vamos fincar nossa bandeira e morrer na colina para dizer: ‘Não, queremos lutar contra Belal em vez de Colby. É uma parceria. Então eles dizem, ‘Nós preferimos Colby.’ Leon disse, ‘Vamos fazer Colby então.

Edwards inicialmente recusou a ideia de lutar contra Covington, mas Simpson disse que era mais jogo do que qualquer outra coisa.

“Quando aconteceu pela primeira vez e ele não o vendeu – o que é ótimo – acho que um pouco disso foi há alguns anos, Colby não o vendeu”, disse Simpson. “Agora, ele não o vendeu em Londres.

“Leon me disse – não quero quebrar a quarta parede aqui – ele não dá a mínima para quem ele luta. Ganhando o título, ele não dá a mínima. Mas foi bom receber um empurrãozinho de volta.”

Portanto, Edwards x Covington será a próxima luta pelo título dos meio-médios, assumindo que não haverá mais contratempos em agendas, negociações ou lesões.

“Dissemos que estávamos prontos para começar em agosto”, disse Simpson. “Seu pé ficou bem machucado depois do [Usman fight] – ele saiu e pegou uma coisa do tipo infecção no osso. Então o pé dele estava bem machucado.

“[The UFC was] tentando talvez fazer um pay-per-view em julho no Reino Unido, mas não acho que a ESPN queria fazer isso, por causa da diferença de fuso horário. Então dissemos que ele está bom desde agosto. Obviamente, eles têm [Sean] O’Malley [vs. Aljamain Sterling] em agosto. Então setembro na Austrália realmente não faz sentido. Então acho que ele está pronto para ir assim que souberem o que estão fazendo.