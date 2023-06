Requerimento de Benefícios SNAP: O que fazer se você mudou de Estado de residência?

EUSe você planeja se mudar para um estado diferente, é importante tomar as medidas necessárias para garantir que não perca seus benefícios.

Felizmente, muitos benefícios federais podem ser transferidos para seu novo estado, o que significa que você não precisará se inscrever novamente para continuar recebendo-os. No entanto, alguns programas são administrados por governos estaduais e não podem ser transferidos de um estado para outro.

O que fazer se você mudou de Estado de residência?

Os benefícios administrados pelo estado não podem ser transferidos diretamente para o seu novo estado. No entanto, com um planejamento cuidadoso, você pode solicitar esses benefícios em seu novo estado sem experimentar uma lacuna na cobertura.

Para continuar recebendo os benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) em seu novo estado, você deve primeiro cancelar seus benefícios no estado de onde está saindo.

Seu novo estado não fornecerá benefícios do SNAP, a menos que seu caso anterior seja encerrado. Para encerrar seu caso, você precisa entrar em contato com o escritório local do SNAP e seguir as instruções fornecidas para encerrar adequadamente seus benefícios. É aconselhável concluir esta etapa aproximadamente uma a duas semanas antes de sua mudança.

Durante esse período, é importante administrar seus benefícios com sabedoria, garantindo um orçamento eficaz para cobrir suas despesas com alimentação durante o processo de mudança. Quaisquer benefícios restantes ainda estarão disponíveis para você, mesmo se você abrir um novo caso em outro estado.

Depois de se mudar para o seu novo estado, você precisará solicitar novamente os benefícios do SNAP usando os formulários e procedimentos de inscrição específicos para esse estado.

O processo de inscrição e os critérios de elegibilidade podem variar de estado para estado. Para obter informações detalhadas sobre a elegibilidade do SNAP e o processo de inscrição em seu novo estado, você pode visitar a categoria Alimentos e Nutrição em Benefits.gov.

Além disso, você pode encontrar e entrar em contato com o escritório local do SNAP no novo estado para esclarecer qualquer dúvida que possa ter.