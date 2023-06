Resgate dos festejos juninos em Penedo encanta o público na abertura do Arroche o Nó 2023

A primeira noite da edição 2023 do Arroche o Nó levou uma multidão até o local dos festejos juninos resgatados em Penedo no governo Ronaldo Lopes/João Lucas. Nem mesmo a chuva impediu a diversão do público que cantou e dançou na abertura dos festejos juninos.

A festa realizada no estacionamento da Prainha Nova começou com Toninho Copacabana, músico penedense que desde 1977 faz shows no ritmo do forró tradicional. “Eu me sinto muito honrado em ter sido convidado para fazer a abertura dessa festa junina, é motivo de muita alegria e satisfação”, disse o artista após sua apresentação.

O evento realizado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), valoriza músicos penedenses nas cinco noites do Arroche o Nó 2023, todas com bandas e cantoras da cidade na programação.

No palco que leva o nome do forrozeiro penedense Gerson Filho, o Rei do Oito Baixos, a festa com acesso gratuito teve ainda a participação de PV Mello, Raquel dos Teclados e Dorgival Dantas na abertura do evento que tem padrão equivalente aos dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes.

Nesta quarta-feira, 28, véspera de São Pedro, o público vai curtir no Arroche o Nó 2023 os shows das bandas Fio Dental e Garota Sertaneja, dos cantores Jonas Esticado e Santana Baião da Penha e da cantora penedense Rikielly Souza.

Fotos Kamylla Feitosa/SEMCLEJ

Vídeo Felipe Cavalcante/SECOM