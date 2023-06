Restos humanos encontrados na área montanhosa da Califórnia, onde o ator Julian Sands desapareceu há 5 meses

HIkers encontraram restos humanos no sábado em um Sul da Califórnia área montanhosa onde o ator Julian Sands desapareceu há cinco meses, disseram as autoridades.

O corpo descoberto por volta das 10h no deserto perto de Mount Baldy foi transportado para o escritório do legista para identificação na próxima semana, o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino disse em um comunicado.

Detalhes adicionais não estavam imediatamente disponíveis.

Sands foi dado como desaparecido em 13 de janeiro

Sands, um ávido alpinista e montanhista, foi dado como desaparecido em 13 de janeiro depois de chegar ao pico que se eleva a mais de 3.048 metros a leste de Los Angeles. A região foi atingida por fortes tempestades durante o inverno.

Na sexta-feira, sua família divulgou sua primeira declaração desde o desaparecimento de Sands.

“Continuamos a manter Julian em nossos corações com memórias brilhantes dele como um pai maravilhoso, marido, explorador, amante do mundo natural e das artes, e como um artista original e colaborativo”, disse o comunicado.

Sands, um ator britânico de 65 anos, mais conhecido por seu papel no filme “A Room With a View”, de 1985, é casado com a jornalista Evgenia Citkowitz e tem três filhos adultos.

Uma busca em 17 de junho por Sands, a oitava busca organizada desde seu desaparecimento, não teve sucesso, disseram as autoridades.