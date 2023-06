Resultado da pesagem do Bellator 297: Patricio Pitbull mostra físico sarado em queda bem-sucedida para 135 libras

Patricio Pitbull está pronto para arrasar em uma nova categoria de peso.

O atual campeão dos penas desafia o titular dos galos, Sergio Pettis, no co-evento principal do Bellator 297, na sexta-feira, em Chicago, e os dois lutadores não pesavam mais do que 135 libras quando subiram na balança. Pettis pesava primeiro com 134 libras, com Pitbull mais tarde chegando a 134,2 libras na pesagem oficial da manhã de quinta-feira.

Assista à pesagem bem-sucedida de Pitbull abaixo.

Esta é a primeira luta de Pitbull no peso-galo dentro da jaula do Bellator. Ele busca a glória em três divisões, tendo anteriormente detido o título dos leves da promoção e atualmente está em 12º lugar no ranking de peso por peso do MMA Fighting.

Os competidores do evento principal Vadim Nemkov e Yoel Romero também atingiram o peso de 203,8 e 205 libras, respectivamente. Nemkov busca a quarta defesa consecutiva de seu título dos meio-pesados, enquanto Romero luta pelo ouro do Bellator pela primeira vez. Durante sua passagem pelo UFC, Romero disputou o cinturão dos médios em diversas ocasiões.

Relacionado Vídeo da pesagem do Bellator 297

Todos os 30 lutadores que competiram na sexta-feira atingiram o peso com sucesso.

Assista ao vídeo de pesagem cerimonial acima a partir das 14h ET.

Veja abaixo os resultados da pesagem do Bellator 297.

Card principal (hora do show, 21:00 ET)

Vadim Nemkov (203,8) vs. Yoel Romero (205)

Sergio Pettis (134) vs. Patrício Pitbull (134.2)

Corey Anderson (205) contra Phil Davis (206)

Daniel James (265) vs. Gokhan Saricam (246)

Preliminares (luta de MMA, 18h ET)

Wladmir Gouvea (264) vs. Gabriel Sayeg (261)

Kyle Crutchmer (171) vs. Bobby Nash (171)

Gadzhi Rabadanov (156) vs. Pieter Buist (156)

Jaleel Willis (171) vs. Ramazan Kuramagomedov (170)

Mike Hamel (155) vs. Shamil Nikaev (156)

Norbert Novenyi Jr. (185) vs. Kamil Oniszczuk (186)

Archie Colgan (155) vs. Emanuel Sanches (155)

Alex Polizzi (204) vs. Karl Moore (205)

Timur Khizriev (145) vs. Richie Smullen (145)

Jordan Newman (186) vs. Matthew Perry (184)

Cody Law (145) vs. Edwin Chavez (146)