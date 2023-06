Resultado da pesagem do UFC 289: Amanda Nunes e Irene Aldana marcam ponto para confronto pelo cinturão

Amanda Nunes fará a primeira defesa de cinturão peso-galo em seu segundo reinado.

“A Leoa” recuperou o ouro do UFC de Julianna Peña em julho passado e agora enfrenta Irene Aldana neste sábado no UFC 289. Na pesagem oficial de sexta-feira para o evento, Nunes e Aldana chegaram ao peso do campeonato com 135 libras em ponto.

Aldana foi o primeiro lutador a subir na balança na manhã desta sexta-feira. Ela serve como uma substituta de última hora para Peña, que estava originalmente programado para enfrentar Nunes em uma luta de trilogia.

Assista aos destaques das pesagens oficiais acima.

Caso Nunes ou Aldana não possam competir no sábado, a principal candidata Raquel Pennington está disponível como reserva. Ela pesou com sucesso 134,5 libras em uma capacidade de reserva.

Os pesos-leves do evento co-principal Charles Oliveira e Beneil Dariush também bateram o peso com sucesso enquanto lutam pela vaga de contendor nº 1. Oliveira pesava 154 libras, enquanto Dariush chegou a 156.

Todos os 22 lutadores que competiram no card de sábado bateram o peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados da pesagem do UFC 289.

Cartão Principal (ESPN + PPV22:00 ET)

Amanda Nunes (135) vs. Irene Aldana (135)

Charles Oliveira (154) vs. Beneil Dariush (156)

Mike Malott (169,5) contra Adam Fugitt (170,75)

Dan Ige (145,5) vs. Nate Landwehr (145,25)

Eric Anders (184,75) vs. Marc-André Barriault (185)

Card Preliminar (ESPN, ESPN+20:00 ET)

Nassourdine Imavov (185,5) vs. Chris Curtis (185,25)

Miranda Maverick (125,5) vs. Jasmine Jasudavicius (125,25)

Aiemann Zahabi (135,75) vs. Aoriqileng (135)

Kyle Nelson (145) vs. Blake Pictures (145,5)

Cartão preliminar antecipado (ESPN, ESPN+19:00 ET)

David Dvorak (125,5) vs. Stephen Erceg (125,5)

Diana Belbita (114,5) vs. Maria Oliveira (115,5)

Raquel Pennington pesou com sucesso 134,5 libras como reserva para o evento principal