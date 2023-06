Resultado da pesagem do UFC Vegas 74: os pesos-moscas Kai Kara-France e Amir Albazi são os primeiros a escalar

Kai Kara-France e Amir Albazi foram rápidos em lembrar a todos quem são as estrelas do UFC Vegas 74.

Os contendores peso mosca foram os dois primeiros lutadores na balança na pesagem oficial do UFC Vegas 74 na sexta-feira, com Albazi aparecendo com 126 libras e Kara-France logo em seguida com 125,5 libras. A luta principal de sábado coloca os pesos-mosca nº 5 (Kara-France) e nº 13 (Albazi) no MMA Fighting Global Rankings um contra o outro.

Kara-France parece se recuperar de uma segunda derrota para Brandon Moreno em uma disputa pelo título interino vago em julho passado. Albazi ainda não experimentou a derrota dentro do octógono, tendo feito 4 a 0 desde sua estreia na promoção em julho de 2020.

A pesagem de sexta-feira também viu dois dos lutadores mais veteranos do UFC atingirem o peso com sucesso, com Jim Miller chegando a 155,6 libras em sua 42ª participação na promoção, e Andrei Arlovski chegando a 245 libras em sua 40ª luta no UFC.

Todos os 26 lutadores que competiram no card de sábado atingiram o peso com sucesso.

Veja abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 74.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 21:00 ET)

Kai Kara-France (125,5) vs. Amir Albazi (126)

Alex Cáceres (145) vs. Daniel Pineda (145,5)

Jim Miller (155,5) vs. Jesse Butler (154,5)

Tim Elliott (126) vs. Victor Altamirano (124,5)

Karine Silva (125,5) vs. Ketlen Souza (124,5)

Elizeu Zaleski (171) vs. Abubakar Nurmagomedov (170)

Preliminary Card (ESPN+ às 18:00 ET)

Daniel Santos (135,5) vs. Johnny Munoz (136)

Andrei Arlovski (245) vs. Don’Tale Mayes (262,5)

João Castañeda (136) vs. Muin Gafurov (136)

Jamie Mullarkey (156) vs. Muhammad Naimov (155,5)

Elise Reed (115); Jinh Yu Frey (116)

Da’mon Blackshear (136) vs. Luan Lacerda (136)

Philipe Lins (205,5) x Maxim Grishin (205)