Resultado da pesagem do UFC Vegas 75: Marvin Vettori e Jared Cannonier marcam para a luta principal dos médios

Marvin Vettori e Jared Cannonier estão programados para voltar aos trilhos na classificação dos médios.

Os headliners do UFC Vegas 75 atingiram o peso com sucesso na pesagem oficial da manhã de sexta-feira, com Jared Cannonier subindo para a balança de 185,5 libras e Marvin Vettori igualando-o com 185,5.

Vettori e Cannonier estão em 5º e 6º respectivamente no MMA Fighting Global Rankings.

Ambos os competidores vêm de vitórias que endireitaram o navio após derrotas para a competição de elite dos médios. Vettori venceu Roman Dolidze no UFC 286 para se recuperar de uma derrota por decisão unânime para Robert Whittaker, e Cannonier venceu Sean Strickland em dezembro passado para voltar à coluna de vitórias depois de ficar aquém do campeão dos médios Israel Adesanya no UFC 276.

No co-luta principal dos leves, o top contender Arman Tsarukyan pesou 155,5 libras para a luta contra Joaquim Silva, também 155,5.

O UFC Vegas 75 acontece neste sábado, no UFC APEX, em Las Vegas.

Assista ao vivo aqui

Todos os 24 lutadores que competiram no card de sábado atingiram o peso com sucesso. No entanto, a escalação teve alguns arranhões tardios com Miles Johns x Raoni Barcelos e Zhalgas Zhumagulov x Felipe Bunes sendo removidos do card.

Relacionado Zhalgas Zhumagulov x Felipe Bunes fora do UFC Vegas 75, Zhumagulov enfrentará Joshua Van no UFC Jacksonville Miles Johns fora da luta de Raoni Barcelos no UFC Vegas 75, luta cancelada

Barcelos compareceu à pesagem de qualquer maneira e subiu com sucesso na balança com 136 libras. Presumivelmente, isso era para garantir o dinheiro do show, embora ele também possa agora ser elegível para servir como reserva para as duas lutas restantes do peso-galo no card.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 75.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 22:00 ET)

Marvin Vettori (185,5) vs. Jared Cannonier (185,5)

Arman Tsarukyan (155,5) vs. Joaquim Silva (155,5)

Armen Petrosyan (186) vs. Christian Leroy Duncan (186)

Pat Sabatini (145) vs. Lucas Almeida (145.5)

Manuel Torres (156) vs. Nikolas Motta (155,5)

Nicolas Dalby (170,5) vs. Muslim Salikhov (170)

Preliminary Card (ESPN+ às 19:00 ET)

Jimmy Flick (125,5) vs. Alessandro Costa (126)

Kyung Ho Kang (135,5) vs. Cristian Quinonez (135)

Carlos Hernández (125) vs. Denys Bondar (126)

Tereza Bleda (125) vs. Gabriela Fernandes (126)

Daniel Argueta (136) vs. Ronnie Lawrence (136)

Zac Pauga (205) vs. Bukauskas modestos (205)