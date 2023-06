Resultado da pesagem do UFC Vegas 76: Sean Strickland e Abusupiyan Magomedov definidos para a luta principal

Sean Strickland e Abusupiyan Magomedov foram todos negócios na pesagem oficial do UFC Vegas 76.

Strickland foi o primeiro lutador a pesar na manhã de sexta-feira, com seu oponente Magomedov subindo na balança logo depois. Ambos os contendores dos médios atingiram a marca para o evento principal de sábado, chegando a 186 libras (utilizando a permissão de uma libra para lutas sem título).

Os dois lideraram uma série de pesagens rápidas que viram todos os 24 lutadores competindo no sábado no UFC APEX em Las Vegas baterem o peso com sucesso. De acordo com os dirigentes do UFC, os lutadores estabeleceram o recorde de pesagem mais rápida de todos os tempos, marcando cerca de 30 minutos.

No co-evento principal, os pesos leves Damir Ismagulov e Grant Dawson se enfrentam. Ambos pesavam 186 libras.

Também digno de nota, o retorno de Kevin Lee atingiu a marca dos meio-médios com 171 libras em sua luta contra Rinat Fakhretdinov, também 171. A luta deles encerra a parte preliminar do card.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Vegas 76.

Cartão Principal (ESPN, ESPN+ às 19:00 ET)

Sean Strickland (186) vs. Abusupiyan Magomedov (186)

Damir Ismagulov (156) vs. Grant Dawson (156)

Max Griffin (170,5) vs. Michael Morales (170,5)

Ariane Lipski (126) vs. Melissa Gatto (125,5)

Ismael Bonfim (156) vs. Benoit Saint Denis (156)

Bruno Ferreira (185) vs. Nursulton Ruziboev (183,5)

Card Preliminar (ESPN, ESPN+ às 16:00 ET)

Kevin Lee (171) vs. Rinat Fakhretdinov (171)

Yana Santos (144,5) vs. Carol Rosa (146)

Joanderson Brito (145,5) vs. Westin Wilson (146)

Guram Kutateladze (155) vs. Elfos Brenner (155)

Ivana Petrovic (125,5) x Luana Carolina (126)

Alexandre Romanov (264) vs. Blagoy Ivanov (259)