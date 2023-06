Resultado final do Vestibular 2023/2 está disponível

Após a análise dos recursos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins (IFTO) divulgou na noite desta quinta-feira, dia 29 de junho, o resultado final do Vestibular Unificado 2023/2.

Portanto, as listas com os nomes dos convocados em 1ª chamada já estão disponíveis no site do Instituto.

Apesar de divulgar as três listas com os resultados dos cursos técnicos concomitantes, técnicos subsequentes e cursos de graduação, o IFTO não publicou o edital de matrículas. Desse modo, os candidatos devem acompanhar as publicações do Instituto para conferir as orientações e prazos para as matrículas.

Geralmente, o IFTO recebe as matrículas de forma presencial, com a entrega de uma série de documentos que variam de acordo com o nível do curso no qual o estudante irá se matricular. Entre os documentos solicitados, os candidatos aos cursos de graduação deverão apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio.

Essa primeira matrícula é institucional. Portanto, posteriormente os candidatos serão matriculados nos componentes curriculares para dar início às aulas.

Vestibular 2023/2: Processo de seleção

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo usou exclusivamente o desempenho obtido pelos candidatos em provas aplicadas pelo próprio Instituto. A aplicação das provas aconteceu no dia 4 de junho de 2023, no período da tarde.

Conforme indicado previamente no edital, os locais de prova foram distribuídos entre as seguintes cidades do Tocantins: Colinas do Tocantins, Palmas (capital), Porto Nacional, Araguaína, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso.

As avaliações aplicadas contaram com questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos correspondentes ao nível do curso desejado. Nesse sentido, as 60 questões da prova para os candidatos aos cursos de graduação abarcaram conhecimentos referentes às seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Matemática e suas Tecnologias: Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Física e Química;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: Geografia, História, Filosofia, Sociologia;

Redação.



Você também pode gostar:

Conforme indicado no edital, as provas para os candidatos aos cursos técnicos subsequentes foram compostas por 36 questões de múltipla escolha sobre conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Os candidatos aos cursos técnicos concomitantes responderam uma prova com 40 questões objetivas sobre conteúdos referentes ao Ensino Fundamental.

Oferta de vagas

A oferta do IFTO é de mais de 400 (quatrocentas) vagas nesse processo seletivo para ingresso no 2º semestre letivo de 2023. Há vagas em cursos técnicos ministrados em Lagoa da Confusão, Pedro Afonso, Araguaína, e vagas para as graduações ofertadas nas cidades de Colinas do Tocantins, Palmas e Porto Nacional.

Do total das vagas, 120 são para cursos técnicos e de 297 vagas para cursos de graduação. Conforme o quadro de vagas divulgado pelo IFTO, os cursos contemplados nessa edição do Vestibular são os seguintes:

Cursos técnicos concomitantes : Agricultura; e Agropecuária;

: Agricultura; e Agropecuária; Cursos técnicos subsequentes ao ensino médio : Agricultura; Agropecuária e Enfermagem;

: Agricultura; Agropecuária e Enfermagem; Cursos de graduação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia Agronômica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Gestão Pública; Logística; Pedagogia; e Sistemas para Internet.

Sobre o IFTO

Criado a partir da integração da Escola Técnica Federal de Palmas e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins, o IFTO oferta formações de educação profissional, científica e tecnológica em todo o Estado do Tocantins.

Além dos cursos técnicos e de graduação, o Instituto conta também com cursos de pós-graduação e cursos de extensão, sendo os de extensão voltados para a comunidade externa. Atualmente, o Instituto conta com oito campi, mas o campus sede funciona em Palmas, capital do Tocantins.

Acesse o site do IFTO para mais informações.

Leia também IFPR abre inscrições para o Processo Seletivo 2023/2, com a oferta de mais de 6 mil vagas; saiba mais.