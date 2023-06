Resultado UFC 289: Nunes x Aldana

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 289 para o card Nunes x Aldana, blogs ao vivo para o card principal e muito mais na Rogers Arena em Vancouver, Canadá, na noite de sábado.

Na luta principal, a bicampeã do UFC Amanda Nunes coloca seu cinturão peso-galo em jogo contra a mexicana Irene Aldana. Nunes é a lutadora mais condecorada da história do UFC e reconquistou o cinturão com uma vitória em julho de 2022 sobre Julianna Peña.

Raquel Pennington está disponível como reserva para o evento principal.

Ex-campeão dos leves do UFC, Charles Oliveira enfrenta Beneil Dariush em confronto decisivo no co-evento principal.

Confira os resultados do UFC 289 abaixo.

Cartão Principal (ESPN + PPV22:00 ET)

Amanda Nunes vs. Irene Aldana

Charles Oliveira x Beneil Dariush

Mike Malott contra Adam Fugitt

Dan Ige x Nate Landwehr

Eric Anders vs. Marc-Andre Barriault

Card Preliminar (ESPN, ESPN+20:00 ET)

Nassourdine Imavov x Chris Curtis

Miranda Maverick x Jasmine Jasudavicius

Aiemann Zahabi vs. Aoriqileng

Kyle Nelson vs. Blake Pictures

Cartão preliminar antecipado (ESPN, ESPN+19:00 ET)

David Dvorak x Stephen Erceg

Diana Belbita def. Maria Oliveira por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)