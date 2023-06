Resultados da pesagem do UFC Jacksonville: Josh Emmett, Ilia Topuria no ponto, outros 2 perderam o peso

Josh Emmett e Ilia Topuria não tiveram problemas em bater o peso para o evento principal do UFC Jacksonville, mas alguns lutadores preliminares não tiveram tanta sorte.

Os contendores do peso pena subiram com sucesso na balança na pesagem oficial de sexta-feira, com Emmett pesando 145,5 libras e Topuria com 146 (ambos usaram a permissão de uma libra para uma luta sem título).

Emmett, nº 7 até 145 libras no MMA Fighting Global Rankings, vem de uma derrota pelo título interino para Yair Rodriguez em fevereiro passado. Ele espera manter seu lugar contra Ilia Topuria, número 8 do ranking, que está invicto em 13 lutas profissionais, incluindo suas primeiras cinco lutas no UFC.

As pesos-moscas do evento principal Amanda Ribas e Maycee Barber também atingiram o peso de 125 e 126 libras, respectivamente.

A parte preliminar do evento de sábado teve vários erros, com Loik Radzhabov, Jamall Emmers e Kleydson Rodrigues chegando acima do limite em suas tentativas iniciais de pesagem.

Radzhabov pesava 157,25 libras (1,25 libras a mais) para sua luta no peso leve com Mateusz Rebecki. Radzhabov não fez uma segunda tentativa de pesagem e a luta prosseguirá no peso casado com Radzhabov perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti.

Rodrigues pesava 129 libras para sua luta peso mosca com Tatsuro Taira, três libras acima do limite. É a segunda vez seguida que Rodrigues perde peso depois de perder um quilo para a luta contra Shannon Ross no UFC 284. Ainda não se sabe se Rodrigues tentará pesar novamente.

Emmers pesava 147 libras em sua primeira tentativa, uma libra acima do limite do peso pena, mas depois atingiu 146 com sucesso em sua luta com Jack Jenkins. Essa luta continua conforme programado.

O UFC Jacksonville acontece no VyStar Veterans Memorial Arena no sábado, com as preliminares começando às 11h30 ET.

Confira abaixo os resultados atualizados da pesagem.

Cartão principal (ABC, ESPN+ às 15h ET)

Josh Emmett (145,5) vs. Ilia Topuria (146)

Amanda Ribas (125) vs. Maycee Barber (126)

Austen Lane (245,5) vs. Justin Tafa (266)

David Onama (146) vs. Gabriel Santos (145)

Brendan Allen (185,5) vs. Bruna Silva (186)

Preliminary Card (ESPN, ESPN+ às 11h30 ET)

Neil Magny (171) vs. Phil Rowe (171)

Randy Brown (171) vs. Wellington Turman (171)

Mateusz Rebecki (155,5) vs. Loik Radzhabov (157.25)*

Tabatha Ricci (114) vs. Gillian Robertson (116)

Zhalgas Zhumagulov (125,5) vs. Joshua Van (125,25)

Trevor Peek (156) vs. Chepe Mariscal (154)

Jamall Buckets (146) vs. Jack Jenkins (145,5)

Tatsuro Taira (126) x Kleydson Rodrigues (129)**

Sedriques Dumas (185) vs. Cody Brundage (186)

*Radzhabov perdeu peso. Sua luta com Mateusz Rebecki seguirá no peso casado com Radzhabov perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti

** peso perdido