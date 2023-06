Resultados do Bellator 297: Sergio Pettis domina Patricio Pitbull e frustra tentativa de tridivisão

Sergio Pettis conquistou a maior vitória de sua carreira na sexta-feira, derrubando indiscutivelmente o maior lutador da história do Bellator com uma decisão desequilibrada sobre Patricio Pitbull.

Pettis exibiu mãos rápidas, golpes precisos e velocidade ofuscante ao longo de cinco rodadas no Bellator 297, mantendo Pitbull desequilibrado desde o início da luta até o segundo final. Os juízes finalmente marcaram a luta por 50-45, 50-45 e 49-46 para Pettis, dando a ele sua segunda defesa oficial do título peso-galo do Bellator.

Ao fazer isso, ele também frustrou a tentativa de Pitbull de se tornar um campeão de três divisões, depois que o brasileiro conquistou os títulos peso-pena e peso-leve do Bellator no passado.

“Bellator, estou eliminando todos os seus garotos-propaganda”, disse Pettis após sua última vitória. “Acho que é hora de ganhar algum respeito. Eu sou a próxima estrela do seu cara, 100 por cento.”

Apesar de uma pausa de 18 meses, Pettis não parecia ter perdido um passo, saindo forte com um jab habilidoso e lançando chutes na cabeça no início da luta. Pitbull procurou contra-atacar com seus socos poderosos e também plantou Pettis na tela com uma queda no primeiro round, embora o veterano de 29 anos tenha se levantado rapidamente.

Com o passar do tempo, Pettis ganhou cada vez mais confiança em sua trocação, o que levou a um chute giratório no final do segundo assalto que reverberou no topo da cabeça de Pitbull. Imediatamente, o brasileiro cambaleou para trás e Pettis tentou aproveitar a abertura, mas ficou sem tempo quando o tempo acabou.

Aquele momento forçou Pitbull a ficar mais agressivo para compensar o terreno perdido, mas Pettis exibiu um golpe rápido como um raio ao descarregar consistentemente combinações de três e quatro socos em sucessão. Pettis também misturou bem as coisas ao acertar o brasileiro na cabeça e depois no corpo.

Mesmo quando Pitbull tentou fazer a transição para mais luta livre, Pettis fez um bom trabalho frustrando suas tentativas de queda e, em seguida, reiniciando no centro da jaula. Lá, Pettis conectou com mais volume, enquanto a produção de Pitbull era quase inexistente fora de alguns haymakers.

Com o tempo passando para o sino final, Pettis estava no controle total enquanto continuava a confundir Pitbull com sua grande variedade de ataques, que incluíam mais jabs e até alguns chutes frontais desagradáveis ​​​​bem no meio. Ele fez a maior parte disso enquanto lutava com o pé de trás enquanto Pitbull continuava a pressionar para frente, mas o campeão peso pena do Bellator foi incapaz de realmente causar qualquer dano.

Não há dúvida de que Pettis fez mais do que o suficiente para conquistar a vitória ao se consolidar como o campeão do Bellator até 135 libras ao derrotar Pitbull de maneira impressionante.

Depois de levantar a mão, Pettis imediatamente voltou sua atenção para Patchy Mix, que será seu próximo oponente depois de conquistar o título do GP peso-galo do Bellator com um nocaute impressionante sobre Raufeon Stots em abril. Ainda não há cronograma para essa luta.