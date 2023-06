Resultados do UFC Jacksonville: Emmett x Topuria

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Jacksonville para o card Emmett vs. Topuria, um blog ao vivo do evento principal e mais da Vystar Veterans Memorial Arena em Jacksonville, Flórida, no sábado.

No evento principal, Josh Emmett espera entregar a Ilia Topuria sua primeira derrota na carreira em uma disputa de penas.

Amanda Ribas, que venceu três de suas últimas cinco lutas, encara Maycee Barber, que vem de quatro vitórias seguidas, no peso mosca do co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Jacksonville.

Cartão principal (ABC/ESPN+ às 15h ET)

Josh Emmett vs. Ilia Topuria

Amanda Ribas vs. Maycee Barber

Austen Lane contra Justin Tafa

David Onama vs. Gabriel Santos

Brendan Allen vs. Bruno Silva

Preliminares (ESPN/ESPN+ às 11h30 ET)

Neil Magny x Phil Rowe

Randy Brown x Wellington Turman

Mateusz Rebecki vs. Loik Radzhabov

Tabatha Ricci x Gillian Robertson

Zhalgas Zhumagulov vs. Joshua Van

Trevor Peek vs. Chepe Mariscal

Jamall Buckets vs. Jack Jenkins

Cody Brundage x Sedriques Dumas