Resultados do UFC Jacksonville: Ilia Topuria faz performance completa para dominar o corajoso Josh Emmett

Ilia Topuria chegou.

Se havia alguma dúvida de que o invicto Topuria (14-0) pertence ao topo do ranking dos penas, ele apagou no sábado a luta principal do UFC Jacksonville com uma exibição de trocação unilateral contra o recente desafiante ao título interino Josh Emmett (18-4 ). Depois de cinco rodadas impressionantes, Topuria saiu com uma decisão unânime com pontuações de 50-44, um raro 50-42 e 49-45.

Em sua entrevista pós-luta, Topuria foi questionado se ele achava que tinha feito o suficiente para ganhar uma chance pelo título. O campeão dos penas Alexander Volkanovski está escalado para se defender contra o campeão interino Yair Rodriguez no UFC 290 em 8 de julho.

“Eu sou o próximo cara, sem dúvida”, disse Topuria. “[I want what I deserve,] que é ser o número 1, porque eu quero o cinturão do UFC. Quero que Alex defenda esse cinturão e mostre para ele e para o mundo quando a corrida dele vai acabar e a minha vai começar.”

Caso Volkanovski defenda com sucesso seu título contra Rodriguez, não está claro se ele planeja mais uma vez subir para 155 libras para buscar uma revanche contra o campeão dos leves, Islam Makhachev. Não faltam adversários para Volkanovski em 145 libras, com Topuria agora na frente do pelotão.

Por 25 minutos, Topuria mostrou um boxe de nível superior e uma postura incrível ao derrotar Emmett completamente em pé. O poderoso Emmett saiu balançando para começar e nunca desistiu de tentar encontrar uma casa para uma de suas bombas de mão esquerda, mas Topuria encontrou o alcance cedo e estava sempre fora de alcance. Ao mesmo tempo, ele estava sempre perto o suficiente para se conectar com contra-ataques e combinações para punir Emmett.

“Mostrei mais uma vez que ninguém consegue igualar meu nível de habilidade dentro do cage”, disse Topuria após a luta. “Eu provo isso toda vez que entro na jaula e provei mais uma vez esta noite.”

Os socos de Topuria machucaram gravemente Emmett no final do segundo round e ele foi para a finalização para iniciar o terceiro round, mas o queixo de Emmett se manteve firme. Ainda assim, havia pouco que Emmett pudesse fazer, já que cada avanço era recebido com um contra-ataque rígido ou um jab de precisão bem no meio.

Na quarta rodada, o sangue estava se formando ao redor do olho esquerdo de Emmett e a vantagem de Topuria só se tornou mais pronunciada. Uma sorrateira mão esquerda balançou Emmett, forçando-o a entrar no modo de sobrevivência mais uma vez, e um golpe de direita mais tarde fez Emmett recuar no final do round.

Inquestionavelmente para baixo nas cartas, Emmett de alguma forma saiu com força em seu passo e sua mão esquerda ainda carregada na esperança de um retorno. Essas esperanças foram apagadas rapidamente quando Topuria usou uma queda oportuna para sufocar Emmett antes de cruzar o resto do caminho para a vitória por decisão clara.

Topuria, agora com 6-0 no UFC, disse mais tarde que nada o surpreendeu na luta além do fato de que ele não a encerrou muito antes.

“Sério, não, eu esperava nocautear no primeiro round, mas o cara é muito, muito duro mesmo”, disse Topuria. “Quero agradecer a Josh por trazer tanta energia para dentro do cage.”