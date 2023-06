Resultados do UFC Vegas 74: Kara-France x Albazi

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 74 para o card Kara-France x Albazi, um blog ao vivo para o evento principal e mais do UFC APEX em Las Vegas no sábado à noite.

Na luta principal, Kai Kara-France e Amir Albazi se enfrentam no peso mosca. Kara-France quebrou uma seqüência de três vitórias consecutivas ao perder sua disputa pelo título interino dos moscas do UFC em sua luta mais recente, enquanto Albazi tem um perfeito 4-0 sob o guarda-chuva do UFC.

Os penas Alex Caceres e Daniel Pineda se enfrentam no co-evento principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 74.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 21:00 ET)

Kai Kara-France x Amir Albazi

Alex Cáceres vs. Daniel Pineda

Jim Miller contra Jesse Butler

Tim Elliott x Victor Altamirano

Karine Silva vs. Ketlen Souza

Elizeu Zaleski vs. Abubakar Nurmagomedov

Card Preliminar (ESPN+ LIVE agora)

Daniel Santos x Johnny Munoz

Andrei Arlovski x Don’Tale Mayes

João Castañeda vs. Muin Gafurov

Jamie Mullarkey contra Muhammad Naimov

Elise Reed vs. Jinh Yu Frey

Da’mon Blackshear vs. Luan Lacerda

Philipe Lins def. Maxim Grishin por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)