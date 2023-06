Resultados do UFC Vegas 75: Vettori x Cannonier

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 75 para o card de luta Vettori x Cannonier, um blog ao vivo para o evento principal e mais do UFC APEX em Las Vegas no sábado à noite.

No evento principal, Marvin Vettori e Jared Cannonier se enfrentam em uma disputa entre os pesos médios. Vettori detém um recorde de 2-2 em suas últimas quatro lutas, derrotando mais recentemente Roman Dolidze por decisão unânime em março passado, enquanto Cannonier venceu Sean Strickland por decisão dividida em sua última luta.

Os leves Arman Tsarukyan e Joaquim Silva se enfrentam no co-main event.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 75.

Cartão principal (ESPN, ESPN+ às 22:00 ET)

Marvin Vettori x Jared Cannonier

Arman Tsarukyan vs. Joaquim Silva

Armen Petrosyan x Christian Leroy Duncan

Pat Sabatini vs. Lucas Almeida

Manoel Torres vs. Nikolas Mota

Nicolas Dalby contra Muslim Salikhov

Preliminary Card (ESPN+ às 19:00 ET)

Jimmy Flick x Alessandro Costa

Kyung Ho Kang vs. Cristian Quinonez

Carlos Hernández vs. Denys Bondar

Teresa Bleda vs. Gabriela Fernandes

Daniel Argueta x Ronnie Lawrence

Zac Pauga vs. Bukauskas modestas