Resultados PFL 4: Jesus Pinedo atordoa Brendan Loughnane com nocaute no primeiro round

Brendan Loughnane não defenderá seu cinturão peso-pena do PFL.

Na noite de quinta-feira em Atlanta, Loughnane foi a atração principal do PFL 4, enfrentando Jesus Pinedo com uma vaga nos playoffs de 2023 em jogo. Uma vitória colocaria Loughnane na classificação, enquanto Pinedo precisava de uma rápida paralisação, e “El Mudo” entregou, marcando uma das maiores surpresas da história do PFL com um nocaute de 94 segundos.

Tanto Loughnane quanto Pinedo saíram agressivamente, avançando e tentando encontrar uma casa para seus socos. Pinedo obteve sucesso rápido, movendo-se constantemente e acertando algumas boas mãos certas.

Com isso, Loughnane tentou entrar, e acabou sendo a pior ideia, pois Pinedo acertou uma bela joelhada no clinch que surpreendeu o atual campeão do PFL, derrubando-o na lona. Pinedo pulou em cima dele e alguns socos de martelo depois e Loughnane de repente teve a primeira derrota por paralisação de sua carreira.

A vitória garantiu a vaga de Pinedo nos playoffs dos penas de 2023, onde ele enfrentará o cabeça-de-chave Bubba Jenkins. Loughnane, por sua vez, está fora dos playoffs e terá que esperar até o ano que vem para reconquistar o título dos penas.

Khaybulaev quebra o diamante

Depois que uma lesão o manteve fora da temporada 2022 do PFL, Movlid Khaybulaev está de volta com força total.

No final do primeiro round, Khaybulaev acertou uma joelhada saltitante que derrubou Tyler Diamond. Khaybulaev tentou terminar a luta, mas com apenas alguns segundos restantes, Diamond sobreviveu.

Na segunda, Khaybulaev assumiu o controle total, disparando uma queda imediatamente e levando para Diamond. O produto Team Alpha Male fez o possível para afastar Khaybulaev, mas não conseguiu, pois o ex-campeão do PFL acabou travando um triângulo de braço e conseguiu a finalização.

A vitória garantiu a Khaybulaev a terceira vaga nos playoffs dos penas, onde enfrentará Gabriel Braga nas semifinais.

Hamlet supera Kei

Depois de um final decepcionante em sua temporada no PFL em 2022, Marthin Hamlet se saiu bem em 2023.

Depois de uma vitória por finalização na primeira rodada no início desta temporada, Hamlet já estava garantido para os playoffs de 2023 antes de enfrentar Sam Kei, mas isso não impediu o norueguês de tentar o seu melhor para levar a cabeça-de-chave. Embora a luta tenha sido disputada de forma equilibrada em pé, Hamlet foi repetidamente capaz de marcar quedas e pegar as costas, ameaçando com estrangulamentos e socos da mochila. Kei se mostrou resistente e habilidoso, escapando das más posições, mas não conseguiu gerar grande ataque o suficiente para superar os contratempos.

Hamlet enfrentará Impa Kasanganay em 4 de agosto.

Jenkins dorme Sung Bin Jo

Bubba Jenkins não perdeu tempo em marcar sua passagem para os playoffs do PFL.

Quase imediatamente em sua luta com Sung Bin Jo, o ex-campeão nacional da NCAA disparou em “The Korean Falcon”, terminando com uma chave de cintura traseira que ele imediatamente usou para suplex Sungbin.

A partir daí, foi uma fórmula, já que Jenkins rapidamente travou um mata-leão que acabou colocando Sungbin para dormir quando ele se recusou a bater. Com apenas 85 segundos de luta, o árbitro Keith Peterson saltou para fazer a defesa no inconsciente Sungbin, dando a Jenkins sua sétima vitória no PFL e garantindo sua vaga nos playoffs dos penas de 2023.

Folhas derrubadas monte gritando

Josh Silveira pegou um seis rápido, mas não foi do jeito que ele queria.

Uma queda aos 90 segundos da luta de Silveira contra Delan Monte resultou no que parecia ser uma lesão grave no joelho que deixou Monte gritando de dor na lona. A vitória colocou Silveira na ponta, mas não deixou de sentir saudades de Monte, que foi socorrido para fora da lona, ​​ainda com dores.

Silveira enfrentará Ty Flores nas semifinais no dia 4 de agosto.

Resultados completos do PFL 4:

Jesus Pinedo def. Brendan Loughnane por nocaute técnico (joelhada e socos) — Round 1, 1:34

Movlid Khaybulaev derrotou. Tyler Diamond por finalização (triângulo de braço) – Round 2, 4:23

Marthin Hamlet venceu. Sam Kei por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Bubba Jenkins derrotou. Sung Bin Jo por finalização (mata-leão) – Round 1, 1:25

Josh Silveira def. Delan Monte por TKO (lesão no joelho) – Round 1, 1:30

Gabriel Braga def. Marlon Moraes por nocaute (soco) – Round 1, 3:02

Ty Flores def. Dan Spohn por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Chris Wade derrotou. Ryoji Kudo por finalização (guilhotina) – Round 1, 4:15

Impa Kasanganay def. Tim Caron por Finalização (Estrangulamento Braço-Triângulo) – Round 2, 3:52

André Sanchez def. Taylor Johnson por decisão dividida (29-27, 27-29, 29-27)

Abigail Montes venceu. Brandy Hester por TKO (ground and pound) – Round 1, 3:06

Alexei Pergande def. Akeem Bashir por Finalização (Estrangulamento D’Arce) – Round 1, 3:14