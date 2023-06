Resultados PFL 5: Delija x Greene

O MMA Fighting tem resultados PFL 5 para o card Delija x Greene na Overtime Elite Arena em Atlanta na noite de sexta-feira.

Na luta principal, o campeão peso-pesado de 2022, Ante Delija, faz sua estreia em 2023, ao enfrentar Maurice Greene. Delija venceu cinco lutas consecutivas, mas desistiu de uma luta no início da temporada e precisa de uma finalização rápida sobre Greene se quiser voltar aos playoffs.

No evento co-principal, a campeã dos leves de 2022, Larissa Pacheco, continua sua busca pelo título do torneio dos penas ao enfrentar Amber Leibrock, ex-destaque do Invicta FC.

O card de sexta-feira traz a segunda metade das temporadas peso-pesado e peso-pena do PFL.

Confira abaixo os resultados do PFL 5.

Cartão principal (ESPN, 22:00 ET)

Ante Delija vs. Maurice Greene

Larissa Pacheco x Amber Leibrock

Renan Ferreira vs. Matheus Scheffel

Aspen Ladd vs. Karolina Sobek

Biaggio Ali Walsh vs. Travell Miller — luta amadora

Preliminares (ESPN+, 18h30 ET)

Denis Goltsov vs. yorgan de castro

Marina Mokhnatkina x Evelyn Martins

Danilo Marques vs. Marcelo Nunes

Julia Budd x Martina Jindrova

Olena Kolesnyk vs. Yoko Higashi

Patrick Brady x Jordan Heiderman

Isaías Pinson def. Denzel Freeman por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)