Resultados PFL 5: Larissa Pacheco e Ante Delija fecham noite de grandes finalizações

Ante Delija venceu a batalha, mas pode ter perdido a guerra.

O campeão peso pesado do PFL 2022 enfrentou Maurice Green na noite de sexta-feira em Atlanta na luta principal do PFL 5. O problema para Delija foi que, por ter perdido sua primeira luta na temporada, ele precisava de uma finalização no primeiro round para se classificar para os playoffs de 2023. – e embora Delija tenha conseguido garantir a vitória, ela só veio por decisão após uma batalha de idas e vindas com Green.

Green provou ser durável durante toda a competição, conquistando e lutando com o campeão dos pesos pesados, mas foi Delija quem acertou os golpes mais fortes e pesados ​​para vencer um trio de 29-28 scorecards para vencer por decisão unânime.

Por causa do sistema de pontos do PFL, nem Delija nem Greene se classificaram para os playoffs dos pesos pesados, com Denis Goltsov, Renan Ferreira, Jordan Heiderman e Marcelo Nunes conquistando as quatro vagas na chave de $ 1 milhão.

Pacheco continua a dominar

Larissa Pacheco continua comandando o smart cage.

Pacheco aniquilou Amber Leibrock no co-evento principal, parando Leibrock em apenas 45 segundos com socos.

A finalização rápida garantiu Pacheco como a cabeça-de-chave nº 1 nos playoffs do peso pena feminino e coloca a campeã dos leves de 2022 em uma posição privilegiada para se tornar a primeira campeã de duas divisões no PFL.

Ferreira atravessa Scheffel

Renan Ferreira está voltando aos playoffs do PFL depois de derrotar o também candidato aos playoffs de 2022, Mattheus Scheffel, 50 segundos após o início da primeira rodada.

Ferreira saiu agressivo, imediatamente colocando Scheffel no pé de trás com grandes socos. Scheffel fez o possível para se manter firme e atirar de volta, acertando alguns tiros de sua autoria, mas Ferreira simplesmente passou pelos golpes antes de acertar Scheffel com um selvagem gancho de esquerda.

A vitória foi uma boa recuperação para Ferreira e garantiu sua vaga como segundo colocado nos playoffs. Ele enfrentará Marcelo Nunes nas semifinais.

Biaggio Ali Walsh continua a ascender

O neto de Muhammad Ali parece ter algo de “O Maior” nele.

Como a única luta amadora no card na sexta-feira, e com uma posição privilegiada no card principal, Ali Walsh tinha grandes expectativas em seus ombros e o jovem de 24 anos entregou, nocauteando Travell Miller em menos de 90 segundos com uma combinação blitz contra a cerca.

A vitória foi a quarta de Ali Walsh como amador e, posteriormente, o empolgante jovem candidato disse que ainda não tem intenção de pular para os profissionais.

Ladd consegue a primeira finalização no PFL

Na luta de abertura do card principal, a ex-peso-galo do UFC Aspen Ladd finalmente conseguiu sua primeira finalização no PFL, finalizando Karolina Sobek no segundo round com uma chave de braço. Sobek saiu dos portões invadindo a luta, marcando repetidamente Ladd com combinações, mas Ladd foi capaz de bloqueá-la com quedas e controle de topo impressionante, pegando as costas e movendo-se para montar em pontos. No segundo round, após anotar mais uma queda, Ladd conseguiu partir para o ataque com uma chave de braço e, após algumas manobras, forçou a finalização faltando poucos segundos para o fim do round.

Infelizmente para Ladd, a finalização não foi suficiente para garantir sua vaga nos playoffs devido à derrota anterior.

Resultados completos do PFL 5:

Renan Ferreira def. Matheus Scheffel via KO (punches) at :50 of Round 1

Biaggio Ali Walsh derrotou. Travell Miller por nocaute (socos) em 1:27 do primeiro round — luta amadora | assistir terminar

Aspen Ladd venceu. Karolina Sobek por finalização (armlock) aos 4m57s do 2º round

Denis Goltsov derrotou. Yorgan De Castro por nocaute (socos) a: 18 do round

Marina Mokhnatkina derrotou. Evelyn Martins por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Marcelo Nunes def. Danilo Marques por nocaute (soco) aos 3:40 do round

Júlia Budd venceu. Martina Jindrova por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Olena Kolesnyk def. Yoko Higashi por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Jordan Heiderman venceu. Patrick Brady por nocaute técnico (lesão) aos 2m26s do primeiro round

Isaías Pinson def. Denzel Freeman por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)