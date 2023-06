Resultados PFL 6: Olivier Aubin-Mercier avança com nocaute de joelho; Shane Burgos perde os playoffs

Olivier Aubin-Mercier continua sendo a classe dos leves do PFL.

Já o atual campeão de 2022, Aubin-Mercier (19-5) marcou sua conquista da temporada regular deste ano com um nocaute de destaque sobre Anthony Romero (12-2) na sexta-feira no evento principal do PFL 6, que aconteceu na Overtime Elite Arena de Atlanta.

Aubin-Mercier superou um começo acidentado depois de ser abalado com um chute crescente no início do primeiro round, lidando com três confrontos acidentais de cabeças separados no segundo frame. Mas ele encontrou sua marca apenas 28 segundos na terceira rodada, acertando Romero com um golpe de joelho esquerdo perfeitamente cronometrado para chegar aos playoffs dos leves de 2023 e preservar sua invencibilidade promocional.

Aubin-Mercier é agora um perfeito 8-0 desde que assinou com o PFL após uma passagem de 12 lutas com o UFC.

Como cabeça-de-chave número dois dos leves, Aubin-Mercier enfrenta o campeão do PFL de 2018 e 2019, Natan Schulte, a seguir nas semifinais, com o grande prêmio de US$ 1 milhão da chave ainda em jogo.

No evento co-principal da noite, muito parecido com Aubin-Mercier, Sadibou Sy (15-6-2) continuou a fazer uma declaração em sua busca para ser um campeão meio-médio consecutivo do PFL.

O atual campeão de 2022 teve um dos destaques mais loucos de seus cinco anos sob o guarda-chuva do PFL, demolindo Shane Mitchell (13-6-0) com chute giratório aos 1:35 do terceiro round. Sy deu o chute várias vezes durante a luta e quase pegou Mitchell limpo com ele no round inicial, mas sua persistência acabou valendo a pena.

“Estou tão orgulhoso de estar de volta. Cinco temporadas, estou nos playoffs todos os anos ”, disse um sorridente Sy depois. “Eu apenas disse aos patrões: ‘Obrigado por me permitirem crescer no PFL’. Acredito que todo mundo que está acompanhando pode ver a diferença da primeira temporada para agora, derrubando quando preciso, quando quero. E mais por vir.”

Com a vitória, Sy garantiu a segunda colocação nos playoffs dos meio-médios e uma revanche nas semifinais contra Carlos Leal, que ele havia derrotado por decisão nas semifinais de 2022.

A primeira temporada de Shane Burgos no PFL terminará sem uma aparição nos playoffs.

O veterano do UFC conquistou sua primeira vitória sob a bandeira da promoção com uma decisão unânime dominante sobre Yamato Nishikawa (21-5-6), mas não foi o suficiente para manter Burgos (16-4) na disputa pelo prêmio de US$ 1 milhão. prêmio. Um importante agente livre contratado pelo PFL, Burgos superou Nishikawa a cada rodada com uma dieta constante de quedas e ground and pound do controle superior, ganhando um trio de pontuações unânimes de 30-26 a seu favor.

Por ter sofrido uma derrota por decisão dura para Aubin-Mercier em sua estreia promocional, Burgos precisava de uma finalização no primeiro round sobre Nishikawa para avançar para os playoffs dos leves.

Magomed Magomedkerimov (32-6) continua a ser uma força na divisão meio-médio do PFL.

O campeão de 2018 e vice-campeão de 2021 venceu David Zawada (18-9) com um nocaute técnico no primeiro round para garantir o primeiro lugar nos playoffs deste ano. Magomedkerimov pressionou Zawada contra a cerca e depois o espancou com cinco mãos direitas consecutivas para garantir sua segunda finalização no primeiro round da temporada e permanecer vivo para outra chance de um cheque de $ 1 milhão.

“Não vejo nenhum perigo para mim nesta divisão”, disse Magomedkerimov friamente depois.

Em uma batalha de meio-médios invicto, Magomed Umalatov (14-0) pode ter saído com uma vitória sobre Nayib Lopez (16-1), mas certamente teve que merecê-la.

Foi uma impressionante exibição de coração de Lopez, já que o lutador mexicano quase foi finalizado várias vezes no primeiro round. Umalatov esvaziou seu clipe cedo, fechando uma tentativa de estrangulamento de braço e triângulo seguido por uma saraivada absurda de golpes sem resposta, mas de alguma forma, incrivelmente, Lopez sobreviveu e mudou a luta para uma guerra cansativa de atrito.

No final, Umalatov visivelmente exausto saiu vitorioso, vencendo por decisão unânime com pontuações de 30-27, 30-27 e 29-27 para avançar para os playoffs dos meio-médios.

O quarto cabeça-de-chave Umalatov agora enfrentará o cabeça-de-chave Magomedkerimov nas semifinais.

Clay Collard (23-10) espera que a terceira vez seja o charme.

Em sua terceira temporada no PFL, o peso leve favorito dos torcedores garantiu sua passagem para os playoffs de 2023 de forma enfática, encerrando a sequência de Stevie Ray (25-13) com um nocaute no segundo round. Depois de sobreviver ao jogo de finalização de Ray no round inicial, Collard derrubou o veterano escocês duas vezes com socos no segundo frame antes de selar o acordo com uma enxurrada de socos no chão e cotoveladas na marca de 1:04 do segundo round.

A vitória colocou o recorde de Collard em 2 a 0 na temporada regular de 2023 e rendeu a ele sua segunda aparição no playoff do PFL, depois de perder para Raush Manfio nas semifinais dos leves de 2021.

“Cara, eu vou até o fim. É por isso que eu faço isso, certo?” disse Collard. “Então, temos trabalhado duro. Estou de olho no campeão do ano passado, Mercier. Ele é esperto, ele é durão. Ele é quem eu tenho meus olhos. Veremos o que acontece com todos os outros, mas ele é o homem a ser batido agora e acho que sou o homem para fazer isso.

Collard agora entra nos playoffs dos leves como o cabeça-de-chave nº 1, onde enfrentará o nº 4, Bruno Miranda, nas semifinais.

Confira os resultados completos do PFL 6 aqui.