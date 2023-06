Resultados UFC 289: Chute na cabeça de Charles Oliveira leva a nocaute no primeiro round sobre Beneil Dariush

Charles Oliveira é o dono dos livros dos recordes. E ele também pode possuir um lugar como contendor nº 1.

“Do Bronx” acrescentou outra finalização inacreditável ao seu currículo com um nocaute no primeiro round sobre Beneil Dariush (22-5-1) no UFC 289 no sábado, estendendo seu recorde de mais finalizações na história do UFC com a paralisação nº 20.

Na sequência, o ex-campeão dos leves do UFC anunciou que queria a chance de tirar o cinturão de Islam Makhachev. Oliveira perdeu em uma luta pelo título vago para Makhachev no UFC 280 em outubro passado.

“O campeão tem nome, é Charles Oliveira”, disse Oliveira na entrevista pós-luta.

Oliveira já venceu 12 de suas últimas 13 lutas.

Desde o início, Oliveira deixou claro que não pretendia ir longe ao machucar Dariush com um chute na cabeça que levou Dariush a diminuir a distância e lutar. Oliveira puxou para a guarda e permitiu que Dariush trabalhasse por cima, o que levou Dariush a atacar com ground and pound antes de ter que se defender de uma chave de perna de Oliveira.

A luta voltou para os pés e não muito depois de Oliveira acertar Dariush com outro chute na cabeça que escapou do braço de bloqueio de Dariush. O golpe causou dano suficiente para abalar Dariush, então Oliveira aproveitou a vantagem e acertou uma direita que balançou Dariush. Oliveira aproveitou com golpes de chão para forçar a paralisação, apesar do árbitro Jason Herzog ter dado a Dariush todas as chances de se recuperar.

No UFC, Oliveira já soma quatro vitórias por nocaute e 16 por finalização.

A derrota é devastadora para as chances de título de Dariush, já que ele interrompe uma sequência de oito vitórias consecutivas. Dariush há muito é considerado digno de uma oportunidade de campeonato e resta saber se isso acaba ou não removendo-o da equação para sempre.