Retirada do draft da NBA: quando os jogadores universitários podem se retirar do draft da NBA?

Tele NBA O draft é um evento muito complexo que ajuda a decidir o futuro de muitos jovens jogadores de basquete.

Embora todo mundo sonhe em ser convocado, muito disso é questão de tempo e é por isso que é comum que uma parte desses jovens decida que não quer ser considerado para o draft neste momento.

Wembanya reage ao San Antonio Spurs vencendo a 1ª escolha do Draft da NBA de 2023@NBA

A NBA anunciou recentemente que 108 jogadores disseram a eles que desejam ser removidos da lista de jogadores de ‘entrada antecipada’ que são elegíveis para seleção no Draft da NBA de 2023.

Quantos jogadores se retiraram do Draft da NBA de 2023?

Esses 108 jogadores estão adiantados, até o prazo de retirada antecipada da NBA de 17:00 ET em 12 de junho de 2023.

É quando será feito um comunicado listando os jogadores adicionais que disseram à NBA que desejam se retirar do processo.

Por que os jogadores se retiram do draft da NBA?

Pode haver inúmeras razões para um jovem jogador decidir que não deve fazer parte do Draft da NBA em um determinado ano.

Um dos principais motivos é que eles precisam se concentrar em concluir seus estudos sem a distração do basquete profissional.

purdue estrela Zach Edey tomou essa decisão exata, apesar de ter sido eleito o jogador nacional do ano.

Enquanto isso, seu predecessor, Oscar Tshiebwe de Kentuckydecidiu que tentará se tornar um jogador profissional de basquete o mais rápido possível.

EdeyA decisão de foi anunciada por meio de postagens nas redes sociais do centro e do programa Boilermakers, que conquistou o primeiro lugar no torneio da NCAA.

Ele teve média de 22,3 pontos, 12,9 rebotes, 2,1 bloqueios e 1,5 assistências, enquanto arremessou 60,7 por cento do campo e foi uma grande parte para ajudar purdue ser um fator na corrida Big Ten.