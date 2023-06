Reunião do Oasis: preparando-se para o tão esperado retorno após a vitória do Manchester City na Liga dos Campeões

Cidade de ManchesterO primeiro título da UEFA Champions League não só trouxe alegria aos torcedores, jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube, mas também os torcedores do Oasis estão comemorando. Isso porque os dois vocalistas da famosa banda de rock, irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagherprometeu se reunir deveria Pep Guardiolalado de ser coroado campeão contra Inter de Milão.

Deve ser lembrado que o vocalista e o guitarrista são enormes Cidade fãs e desde que começaram sua carreira musical deixaram isso claro. É por isso que em vários shows eles puderam ser vistos vestindo as camisas do clube azul céu.

Agora depois do Cidadãos‘ Vitória por 1-0, graças a um golo do médio espanhol Rodrios ingleses comemoram em grande estilo.

Oasis, Liam Gallagher, Noel Gallagher e sua proximidade com o Manchester City

Foi no dia 29 de agosto de 1994 que o gallagherO grupo liderado pela banda começou sua carreira profissional lançando seu primeiro álbum, ‘Definitely Maybe’, para se juntar com sucesso ao som Britpop. Então, em 1995, sua idolatria ficou mais intensa com seu segundo álbum, ‘(What’s The Story) Morning Glory?’.

Quando os LPs e músicas do Oasis eram quase hinos para seus fãs, tudo mudou em 2009. Foi no dia 28 de agosto daquele ano que Liam e Noel Gallagher se desentenderam antes de um show e decidiram desistir. Foi, sem dúvida, uma das notícias mais lamentáveis ​​da história da música. Mas nesse ínterim os dois passaram a tocar em outras bandas.

E desde então, os fãs esperam pacientemente que os dois façam as pazes. E isso pode ser possível, já que os dois prometeram que o Oasis voltaria caso Cidade de Manchester vencer a Liga dos Campeões no sábado, 10 de junho, algo que finalmente se concretizou com aquela inesquecível vitória por 1 a 0.

liam revelou seus planos no Twitter e noel passou a dizer que ele seria mesmo Guardiolamordomo de se a tão esperada vitória se materializasse. Na verdade, noel acompanha o espanhol desde sua chegada ao Etihad Stadium, comemorando com os jogadores também no vestiário.

Então, os minutos estão passando para o anúncio oficial do grande retorno do Oasis. Em meio às comemorações pela coroa europeia, os cantos de ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back In Anger’, ‘Live Forever’, ‘Stand By Me’, ‘Champagne Supernova’, canções da banda estão a todo vapor.

É por isso que não só Cidade de Manchester Os torcedores estão comemorando o triunfo na Liga dos Campeões, mas os torcedores do Oasis também estão comemorando, embora a empolgação possa ser ainda maior quando liam e noel finalmente anunciam sua reconciliação e retorno à banda que tocou milhões de pessoas com suas canções e amor ao futebol.